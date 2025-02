El BNG pide a Alfonso Rueda que acepte la quita de deuda: "Si renuncia, la responsabilidad será del PP"

Elena Fernández/Europa Press via Getty Images

Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciase que sus comunidades votarían en contra de la quita de la deuda anunciada por el Gobierno, el BNG ha pedido al presidente gallego, Alfonso Rueda, que no ponga "sus intereses partidistas por encima del bienestar de la ciudadanía gallega". "No se puede permitir que, por estrategias partidistas, se rechace una medida que beneficiaría de manera directa a los gallegos y gallegas", ha argumentado el BNG a través de un comunicado.

"Si Alfonso Rueda renuncia a pedir la condonación de la deuda para Galicia", prosigue el texto, "estará traicionando los intereses de nuestro país". De no hacerlo, aseguran, "será el Partido Popular quien estará perjudicando los intereses de Galicia, renunciando a un alivio financiero que podría destinarse a reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras".

El BNG recuerda además que la condonación de la deuda fue uno de los puntos acordados con el PSOE en el pacto de investidura. "La condonación de la deuda pública y/o compensación de la deuda existente con la banca debe realizarse con un porcentaje, como mínimo, similar al aplicado en Cataluña, que se sitúa en el 22%", defienden para recordar que no permitirán "ningún tipo de discriminación ni agravio comparativo" contra Galicia.

Esta mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó a las Comunidades Autónomas una quita de deuda de 83.252 millones, de los cuales 4.010 serían para Galicia. Al conocer la noticia, el presidente gallego, Alfonso Rueda, se mostró contrario a la medida. "No nos vale", aseguró Rueda. "No estaría de acuerdo, perderíamos muchísimo de lo que tendríamos derecho si aceptamos que simplemente esto va de un tema de condonación", dijo antes de señalar que, en todo caso, analizaría la medida. "No tengan ninguna duda de que el miércoles tendremos claro lo que tenemos que decidir", zanjó.