El Consejo de Ministros aprobará el martes la reforma que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales
El proyecto limita también la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos.
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes en segunda vuelta el anteproyecto que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuirá la instrucción a los fiscales, según ha adelantado El País. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE han ido heredando esta propuesta desde el año 2010 sin que llegase a iniciar la andadura parlamentaria.
El proyecto incluye otras novedades, como una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que desvincula el mandato del fiscal general de la legislatura; y una limitación de la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos y se restringe a entidades que tengan un "vínculo legítimo" con el objeto de la causa.
El Ejecutivo pretende que vea la luz esta legislatura y entre en vigor el 1 de enero de 2028. El principal cambio del proyecto implica que serán los fiscales y no los jueces quienes instruyan las causas penales, tal y como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea.