El currículum de Pedro Rollán (PP), cuarta autoridad del Estado, también en entredicho

Europa Press via Getty Images

La fiebre de la 'titulitis' llega hasta la presidencia del Senado. El dirigente del PP, Pedro Rollán, que actualmente preside desde 2023 la Cámara Alta se encuentra en el punto de mira por haber inflado presuntamente su Currículum Vitae. Esa es la denuncia que ha realizado en las últimas horas el periodista Antonio Maestre en LaSexta tras estudiar las diferentes biografías que se han publicado sobre Rollán a lo largo de los últimos años.

En la página oficial del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, localidad en la que fue alcalde de 2007 a 2015, se señala que el dirigente del PP es Diplomado en Marketing por la Escuela Superior de Estudios de Marketing y que tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas.

Sin embargo, según señala Maestre, la Escuela Superior de Estudios de Marketing es una institución de enseñanza privada no universitaria. De ahí que Rollán no habría obtenido carrera y no habría podido tampoco estudiar posteriormente los másteres, al tratarse de títulos de posgrado.

El periodista también añade que en el currículum de la página web del Canal de Isabel II, del que fue presidente del Consejo de Administración en 2018, aparece que tiene tres másteres. Máster en Marketing por la Escuela Superior de Estudios de Marketing, otro en Administración y Dirección de Empresas y otro en Liderazgo y Administración Pública. Estos dos últimos sin especificar en qué lugar se los sacó. Según Maestre, los estudios que el presidente del Senado incluye en su biografía no son más que meros cursos de Secundaria.

Ninguno de estos estudios aparece ahora en su ficha del Senado, donde sólo se hace un balance de su carrera política. Ni rastro de cualquier información sobre su formación académica.

En los últimos días, la dirigente del PP Noelia Núñez tuvo que dimitir de todos sus cargos al descubrirse que había inflado su expediente académico. Algo muy similar a lo que hicieron por las mismas circunstancias el comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla (quien habría llegado incluso a falsear su título para acceder a una plaza de funcionario), o el consejero de Gestión Forestal de Extremadura, Ignacio Higuero de Juan.

También está puesta la lupa sobre Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. La también vicesecretaria de Organización de la formación en la región y persona de la total confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso (es su número tres), se presentó al menos en dos ocasiones ante sus vecinos de Arroyomolinos, al suroeste de la Comunidad de Madrid, como "licenciada en Ciencias Políticas".

Esa licenciatura, sin embargo, "no aparece en el currículum oficial que la dirigente conservadora facilitó a la Asamblea de Madrid", donde figura que tiene una "diplomatura en Gestión y Administración Pública" por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Millán que, según su partido, está estos días fuera de España, reconoce que nunca obtuvo ese título del que presumía en campaña", desvela en su información Javier Alonso, de la Cadena SER.