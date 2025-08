El PP también infló el currículum de Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid

Los títulos con los que cuentan o, mejor, no cuentan los políticos españoles se han situado en el epicentro del revuelo político en este verano. La semana pasada, la dimisión del consejero extremeño, Ignacio Higuero (Vox) por falsear su currículum se sumaba a la de la diputada popular Noelia Núñez y el socialista José María Ángel, comisionado del Gobierno para la DANA. Pero los casos no dejan de surgir. El último, este lunes, lo adelanta la Cadena SER: el PP también infló el currículum de Ana Millán, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

La también vicesecretaria de Organización de la formación en la región y persona de la total confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso (es su número tres), se presentó al menos en dos ocasiones ante sus vecinos de Arroyomolinos, al suroeste de la Comunidad de Madrid, como "licenciada en Ciencias Políticas", dice la cadea de emisoras, que ha consultado la propaganda electoral que el PP de ese municipio distribuyó en 2003, que es el año en el que Millán debutó en política, y también en 2007, "y en la que incluyó una breve reseña con la formación de cada uno de sus candidatos".

Esa licenciatura, sin embargo, "no aparece en el currículum oficial que la dirigente conservadora facilitó a la Asamblea de Madrid", donde figura que tiene una "diplomatura en Gestión y Administración Pública" por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Millán que, según su partido, está estos días fuera de España, reconoce que nunca obtuvo ese título del que presumía en campaña", desvela en su información Javier Alonso.

La explicación que da el partido conservador es que "Ana es diplomada y nunca ha dicho otra cosa". a pesar de que "no consta que rectificara nunca la propaganda que distribuyó su partido", insiste la SER. Una portavoz de la formación consultada por este medio confirma que Millán comenzó una licenciatura "pero nunca la terminó" porque "le quedaron algunas asignaturas". De esta forma, tiene "estudios en", pero no una carrera como tal.

El PP, al parecer, ha querido desvincular a la afectada de esa información equivocada, aunque tampoco sabe quién hizo aquellos folletos y publicó información que no era. "Un folleto publicitario no es mentir en tu currículum y más cuando ella no lo hizo", argumenta la formación.

La actual vicepresidenta de la Asamblea lleva imputada desde 2022 a la par que su carrera dentro del PP de Madrid ha ido en ascenso siendo una de las personas del 'núcleo duro' de Isabel Díaz Ayuso. En las pasadas elecciones, Millán se convirtió en diputada y, por tanto, aforada. Tiene pendiente aún la resolución de la causa que una jueza de Navalcarnero abrió contra ella por presuntos delitos de corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.

Los hechos se remontan a la época en la que Millán era concejala en el Ayuntamiento de Navalcarnero. Allí, Millán y su entorno recibieron pagos del empresario Francisco Roselló, al que se le habían adjudicado desde su Concejalía varios contratos de más de 660.000 euros entre 2006 y 2011. Así, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló. Por ello, la instrucción se ha centrado en saber si Roselló estaba pagando la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático de Millán. La Guardia Civil destaca que en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008″, mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell.