El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado por un presunto delito de revelación de secretos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado al Tribunal Supremo para ser juzgado a partir de este lunes por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz, vestido con traje y corbata negra, ha llegado en coche en torno a las 09:42 horas. Ha entrado solo por la puerta principal del alto tribunal, destinada a autoridades y que da a la céntrica plaza Villa de París, donde algunas personas le han aplaudido.

Dentro del tribunal, según informan a EFE fuentes fiscales, le espera José Javier Huete, fiscal de Sala jefe de lo Penal del Supremo.

Antes de la entrada de García Ortiz, dos grupos de fiscales, en su mayoría miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecía el fiscal general- han llegado también al alto tribunal, donde asistirán al juicio de público.

En el Tribunal Supremo todo está listo para arrancar, a partir de las 10:00 horas, el juicio en el que García Ortiz se sentará en estrados, junto a los abogados del Estado que le representan, y con toga.

Está acusado de filtrar el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía al fiscal Julián Salto un pacto por el que reconocía en nombre de su cliente dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en su petición de condena. Este empresario continúa procesado por estos hechos.

Para García Ortiz las acusaciones -la particular de González Amador y seis populares- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución.

La jornada de este lunes estará prácticamente monopolizada por testimonios de fiscales que contarán lo que vivieron aquellos días, entre el 2 de febrero y el 14 de marzo de 2024.

Entre ellos, el fiscal Julián Salto, que se intercambió los correos con el abogado de la pareja de Díaz Ayuso; o quienes eran sus superiores: la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien el Supremo archivó la causa a las puertas de juicio; y la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra.

Lastra fue quién avisó al fiscal general la noche del 13 de marzo de que, según le transmitieron, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había difundido a periodistas que era la Fiscalía -y no el abogado- quien había ofrecido un pacto, y que lo había retirado "por órdenes de arriba".

Discrepó con el fiscal general sobre el contenido de la nota de prensa y ante el juez relató que la mañana del 14 de marzo preguntó a García Ortiz "Álvaro, ¿has filtrado la nota?", aunque más tarde dijo que le interpeló por los correos. García Ortiz, que negó toda filtración, reflexionó ante el juez sobre el "desafecto" de Lastra hacia la cúpula fiscal.

Este lunes también están citados el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, y los jefes de prensa de la Fiscalía General y la de Madrid.