El trilema de Irán tras matar a Alí Jameneí: elegir sucesor significa ponerle una diana en la espalda

La confirmación de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha dejado al régimen ante su momento más delicado en décadas. Durante casi 40 años, su figura no solo encarnó el sistema político, sino que actuó como su eje de equilibrio. Su desaparición abre un vacío que la República Islámica debe llenar rápidamente… pero hacerlo puede convertir al sustituto en el próximo objetivo.

En cuestión de horas, dirigentes que permanecían ocultos reaparecieron en la televisión estatal. El mensaje era claro: el Estado sigue en pie.

Continuidad bajo fuego

Desde el primer momento, altos cargos insistieron en que el relevo se produciría conforme al marco constitucional. Según ese esquema, el poder pasa temporalmente a un órgano de transición formado por tres figuras clave:

el presidente Masoud Pezeshkian

el jefe del poder judicial Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

el influyente clérigo Alireza Arafi

El veterano político Alí Lariyaní aseguró que este consejo estaba preparado para reunirse de inmediato. Poco después, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi sugirió que el proceso podría resolverse en apenas unos días. La intención era transmitir normalidad institucional. Pero la realidad es otra: las estructuras del poder están siendo bombardeadas.

El riesgo de ascender

El gran dilema es evidente. Irán necesita demostrar que el sistema funciona sin su líder histórico. Pero cualquier figura que gane visibilidad pasa automáticamente a convertirse en un objetivo militar. El propio Pezeshkian ya sobrevivió a un bombardeo israelí durante la guerra de junio. Y en los primeros compases del conflicto actual han muerto:

el jefe de la Guardia Revolucionaria

el ministro de Defensa

el jefe del Estado Mayor

Es decir: el círculo que debía pilotar la transición. Nombrar un sucesor no es solo un proceso político; puede ser una sentencia de muerte.

Un sistema diseñado para la sucesión…

Formalmente, la decisión final corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos. Sin embargo, reunirlo bajo bombardeos es otro desafío.

Además, elegir demasiado rápido puede resultar contraproducente. Como advierten analistas, el nuevo líder podría convertirse en un blanco inmediato. Retrasar el proceso, en cambio, transmite debilidad. Ese es el trilema:

elegir rápido y exponer al sucesor

esperar y mostrar vulnerabilidad

o gobernar sin figura clara, debilitando el sistema

¿Oportunidad o endurecimiento?

Durante años, la futura sucesión se veía como una posible apertura. Jameneí fue considerado por muchos dentro del propio sistema como un freno a reformas. Su salida podía haber facilitado:

una redistribución del poder

un liderazgo más colegiado

o incluso una reducción del peso ideológico

Pero el contexto actual apunta en dirección contraria. La verdadera fuerza del régimen reside en la Guardia Revolucionaria, cuya influencia abarca no solo el ámbito militar, sino también la economía y la política interna.

Sin un candidato evidente —el expresidente Ebrahim Raisi murió en 2024— el proceso podría reforzar a los sectores más duros. Entre los nombres que suenan:

Mojtaba Jameneí, hijo del líder fallecido

el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf

Ambos con vínculos estrechos con los aparatos de seguridad.

Incluso si se designa pronto a un nuevo guía supremo, es improbable que alcance el nivel de control que ejerció Jameneí. El próximo ocupante del cargo dependerá mucho más del apoyo militar para sostener su autoridad. Eso abre otra incógnita: ¿seguirán los guardianes defendiendo el sistema o priorizarán su propia posición de poder?

Más allá del hombre

La desaparición de Jameneí marca un punto de inflexión histórico. Pero no implica necesariamente el colapso del régimen. La República Islámica fue diseñada como un entramado institucional, no como un liderazgo personalista absoluto.

El problema no es si sobrevivirá, sino cómo lo hará. Y, sobre todo, quién estará dispuesto a asumir el cargo sabiendo que, en el Irán actual, ascender al poder puede equivaler a convertirse en el siguiente objetivo.