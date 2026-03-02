La Media Luna Roja eleva a 555 los muertos en Irán en los ataques de Israel y EEUU

La Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra.

"Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques", informó el organismo.

Entre las últimas víctimas mortales se encuentran 20 personas que murieron de madrugada en un ataque en la plaza Nilufar, que destruyó varias viviendas, informó la agencia Mehr.

Los medios iraníes no informaron de posibles objetivos en esa zona, pero hay una comisaria de Policía allí.

Ataque a la escuela de Minab

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa que comenzó el sábado.

Desde entonces, se han sucedido los bombardeos, en especial, contra Teherán, que ayer vivió una dura jornada con ataques contra la televisión estatal iraní, la propia Media Luna Roja o el Hospital Gandhi, según informaron las autoridades.

En esos ataques, han muerto el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y al menos siete altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.