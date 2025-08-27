El Gobierno de Ayuso recurrirá ante el Supremo el nuevo decreto de reparto de menores migrantes

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este miércoles que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto que el Gobierno ha aprobado este martes para la protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que el real decreto "vulnera de nuevo competencias autonómicas".

Se trata del tercer recurso presentado por la Administración autonómica. El primero, el Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, el Decreto de desarrollo aprobado por el Consejo de Ministros del 22 de julio.

En el primer recurso, la Comunidad de Madrid y otras 10 regiones impugnaron el decreto ante el Constitucional por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.

El Gobierno autonómico también presentó un segundo recurso, en solitario, ante el Supremo contra la norma que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias.

El Ejecutivo madrileño ha exigido al Gobierno central la remisión urgente de la información que se ha utilizado para la elaboración del reparto "forzoso" de menores no acompañados "entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio".