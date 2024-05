El Gobierno de Ayuso tendrá que responder por la promoción de viviendas que corre peligro de demolición

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tendrá que responder en la Asamblea de Madrid por las informaciones publicadas por El HuffPost y otros medios que desvelan que la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha multado a la empresa concesionaria que construye las viviendas del Plan Vive.

En concreto, la Comunidad de Madrid se enfrenta a tener que demoler 488 viviendas de la promoción del Plan Vive de San Sebastián de los Reyes, correspondientes al lote 3, denominado ConVive Madrid, por haber vulnerado la Ley de Aguas y no rectificar los incumplimientos señalados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, según un documento al que ha tenido acceso este medio.

Se trata de la urbanización que la Comunidad ha construido en el norte de Madrid y que pertenecen a las 1.763 que completan el mencionado lote, que también cuenta con viviendas en Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe.

Las viviendas están ubicadas en el barrio de Tempranales y la llegada de sus primeros vecinos está prevista para el próximo mes de noviembre. El motivo de dicha posible restitución de la actuación es haber vulnerado la Ley de Aguas y por no haber rectificado en el mes hábil los incumplimientos que señala la sanción.

En concreto, la promoción se encuentra sobre un arroyo sin nombre, que ha sido eliminado en uno de sus tramos para construir las viviendas y que nutren a otro arroyo, denominado de la Dehesa, que discurre por San Sebastián de los Reyes.

Aunque dicho arroyo no aparece en el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la Confederación Hidrográfica del Tajo señala en su resolución que aparece representado en las fuentes cartográficas históricas y que su cauce no cumple los requisitos para ser considerado uno de dominio privado, por lo que se trata de uno público. Una cuestión que es ilegal al incumplir la Ley de Aguas que data de 2001 y que, según explicaba a este medio el departamento de Teresa Ribera, hace imposible que se legalicen las viviendas que transcurran sobre ese arroyo.

Según ha podido saber este medio, Más Madrid ha registrado en la mañana del viernes una batería de preguntas tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

En la Cámara de Vallecas, los de Manuela Bergerot han presentado diferentes preguntas tanto en comisión como para ser respondidas en Pleno y en la Comisión de Vivienda en las que preguntan a la Comunidad de Madrid si hay alguna vivienda en peligro, si confían en las empresas que se encargan del proyecto o si hay algún plan para reubicar a estas casi 500 familias que podrían, si los tribunales así lo dictan, quedarse sin casa.

A nivel municipal, la formación ha preguntado a la alcaldesa del PP, Lucía Fernández, si se tenía conocimiento de este trámite y si la corporación municipal lo conocía a la vez que promocionaba en Plan Vive en la revista municipal del municipio. Cabe recordar que la licencia para ejecutar las obras se finalizó tras las elecciones municipales del 28M en las que obtuvo el gobierno el PP.

¿Peligro de demolición?

Aunque ya ha finalizado el periodo para cumplir con la multa de 1.500 euros impuesta por la Confederación, el Ministerio para la Transición Ecológica señala a este medio que en estos momentos no existe ninguna orden de demolición de viviendas firme, pero que sí existe un expediente sancionador por haber ocupado un cauce público. En este momento ese expediente está en tramitación, ya que se ha presentado un recurso por parte de la empresa sancionada.

Las mismas fuentes del MITECO señalan que, de acuerdo con la normativa de aguas, independientemente de si se trata de suelo urbano o de si se cuenta con licencia municipal, no es posible legalizar viviendas que se encuentren ocupando un cauce, dado que se trata de dominio público hidráulico. Es decir, que no pueden ordenar demoler nada que todavía no se ha terminado de construir, pero que sí pueden pedir que se eche abajo cada vivienda que discurra por el cauce que fijan los mapas de la Confederación.

Sin embargo, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid asegura que la empresa concesionaria del plan vive en San Sebastián de los Reyes ha presentado recurso de reposición frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Aseguran que "todos los planeamientos tenían los informes preceptivos correspondientes, incluido, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo" para construir sobre dicho arroyo.

Añaden, además, que la parcela tiene la condición de suelo urbano "y ha sido objeto de regulación mediante un Plan Parcial del sector del que la Confederación Hidrográfica del Tajo informó favorablemente el 7 de noviembre de 2003". En años posteriores, 2009 y 2013, la Confederación, explican, otorgó su autorización para distintas actuaciones que cubren la totalidad de las obras de urbanización en la zona de Tempranales, donde se encuentran las obras del Plan Vive.