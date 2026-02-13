Quieren llevar una tarta de fuera a su restaurante y su reacción es para que el ministerio de Sanidad la difunda en masa

El hostelero @david_senda ha hecho un vídeo para TikTok en el que ha explicado de forma clara por qué no deja que nadie lleve a su restaurante una tarta de fuera ni para cumpleaños ni para ninguna fiesta.

"Tenemos un cumpleaños, ¿podemos llevar la tarta? No. ¿Y por qué no? Primero por Sanidad, que nos deja consumir productos de fuera. Y después porque llevo toda la mañana y parte de la tarde preparando las galletas del Senda, las cookies, estas preciosas tartas de queso", ha comentado.

Después ha contado todas las tartas que hace y dejado un juego para sus seguidores: el que vaya a su local y diga 'por la mañana café por la tarde ron' se lleva una de las tartas que le han sobrado.

Lo que dicen las leyes

En los comentarios muchos se preguntan si eso de prohibir llevar comida de fuera es una simple excusa o realmente hay detrás una directriz de Sanidad. "No es una excusa! Imagínate si un integrante de esa mesa sufre una intoxicación por algún tipo de alérgeno de la tarta. ¿Quién va a dar la cara? El dueño del local claro", dice una persona a otra que se queja.

Pero, ¿qué dicen las leyes? Según recoge el medio especializado Qmarero no hay una sola respuesta para este tipo de situaciones. Pero casi siempre predomina el derecho de admisión, amparado por la Constitución.

Explican que, por lo general, "los restaurantes tienen derecho a establecer sus propias políticas sobre la comida de fuera, pero deben respetar ciertas normas legales". Por ejemplo, algunos locales permiten la comida de fuera "por razones médicas o dietéticas especiales" y otros, sin embargo, no permiten nada.

Claves a tener en cuenta:

Los restaurantes pueden tener políticas propias sobre comida externa y al ser sitios privados tienen el control de la situación.

sobre comida externa y al ser sitios privados tienen el control de la situación. Existen excepciones por razones médicas o dietéticas especiales.

o dietéticas especiales. Es recomendable consultar la política del establecimiento antes de entrar para evitar luego sorpresas.

Cuidado con los alimentos

Explica la Cadena SER en una noticia donde unos jóvenes de Almería se intoxicaron en un bar que los clientes que quieran llevar comida de fuera deben presentar el Certificado Sanitario, el ticket de compra, y la ficha de alérgenos porque, como dice uno de los entrevistados, "nos lo exige Sanidad".

Esto es necesario porque hay muchos ingredientes a los que una persona puede ser alérgica y otros muchos que necesitan una temperatura adecuada para que no se pongan malos.

"No nos sirve que tenga todos los papeles si luego ha traído una tarta a 40 grados en el coche", dice uno de los participantes del reportaje. "En cuanto las mesas dulces que tanto protagonismo adquieren en estas fechas con bodas, bautizos y comuniones, es clave también el registro, así como las fichas de cada uno de los productos —chucherías, pasteles— y los alérgenos", dice el medio.