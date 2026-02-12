Trump pone fin al despliegue de los agentes del ICE en Minnesota

Agentes del ICE se llevan detenida a una mujer tras sacarla de su coche en una redada de inmigración en Minneapolis (Minnesota), el 13 de enero de 2026.

El conocido como "Zar de la frontera", Tom Homan, ha anunciado este jueves el fin del polémico despliegue masivo en Minnesota de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) que ordenó el presidente Donald Trump para luchar contra la inmigración ilegal. “Le he propuesto al presidente, y ha estado de acuerdo, que concluya la Operación [Metro] Surge. Ya ha habido una significativa retirada de agentes, y esta retirada continuará“, ha dicho.

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación". "Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.

Se cree que hasta 3.000 agentes federales han sido desplegados por la zona desde el pasado 1 de diciembre en busca de “delincuentes peligrosos extranjeros ilegales”, aunque muchas de las personas arrestadas carecían de antecedentes penales e incluso eran menores de edad. Una reciente información de la CBS evidenciaba que menos del 14% de las detenciones del ICE en EE.UU. corresponden a personas con delitos violentos.

Además, dos ciudadanos estadounidenses murieron tiroteados en plena calle: Renee Good, el pasado 3 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero. Ninguna de esas dos muertes ha desembocado en el arresto de sus responsables. Es más, la administración Trump tildó a las dos víctimas de “terroristas domésticos”, pese a que los vídeos de ambos asesinatos demuestran que no estaban armados y que no habían ejercido ningún tipo de violencia directa sobre los agentes.

El pequeño Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido por el ICE junto a su padre ecuatoriamo en Mineápolis (EEUU), el 22 de enero de 2026. Columbia Heights Public Schools / EFE

Esta ola de violencia policial ha generado, a su vez, diferentes manifestaciones por todo el país para exigir la retirada de los agentes federales. Además, figuras del mundo de la cultura como el puertorriqueño Bad Bunny o Bruce Springsteen también se han pronunciado abiertamente en contra.

Este clima de caos y descontento ha ido en contra de la propia imagen de Donald Trump. Tras la publicación en redes sociales de vídeos virales que muestran las tácticas agresivas de los agentes, el apoyo público a la política migratoria del presidente norteamericano ha caído su nivel más bajo durante su segundo mandato, según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos. De hecho, seis de cada diez ciudadanos afirman que Trump se ha excedido al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadounidenses.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, Homan ha señalado que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local".

Qué es el ICE

El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001. Este articulado fue el que creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias. Hoy tiene unos 20.000 efectivos en sus filas -entre oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y personal de apoyo-, distribuidos en más de 400 oficinas en el país y en el exterior.