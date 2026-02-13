Primera muerte por temporal en Cataluña: una mujer a la que cayó encima el techo de una nave por el viento

Dos operarios trabajan en un árbol caído en la zona alta de Barcelona, en mitad del temporal de viento, el 12 de febrero de 2026.

Primera víctima mortal del temporal en Cataluña: esta madrugada, ha muerto en Barcelona una mujer que estaba entre las personas heridas ayer en el episodio de fuertes rachas de viento que mantuvo en alerta a prácticamente a toda la región, y que ha dejado 90 heridos y más de 4.000 incidencias.

Hay aún un joven de 22 años -voluntario de protección civil- ingresado en estado crítico y otro compañero está grave, pero ya estabilizado. Ene total, el mal tiempo dejó 86 personas heridas, más de un centenar de vuelos cancelados en el aeropuerto de El Prat y múltiples afectaciones en trenes y carreteras; aunque hubo cortes breves del servicio, los retrasos consecuentes se acumularon durante toda la jornada.

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña han recibido un total de 3.495 avisos entre las 00.00 y las 22.00 horas de este jueves por los fuertes vientos y la activación del Ventcat.

En un apunte en ‘X’ recogido por Europa Press, han informado de que las regiones más afectadas son la Metropolitana Nord y Sud, con 1.641 y 1.483 avisos respectivamente. Lo siguen la región de Girona (144 avisos), Tarragona (95) y Centre (75).

Hola, Oriana

Aunque las cosas mejorarán ligeramente hoy, hay que mantener la alerta porque se marcha una borrasca, Nils, pero entra otra -la última, se espera-, que se llama Oriana. El mal tiempo se desplazará este viernes hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este viernes se mantendrá el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares.

Se mantendrán en en alerta por viento, lluvia o nieve comunidades como Andalucía, Castilla y León, Asturias, Murcia o de nuevo Cataluña. Especial atención en Grazalema donde todavía hoy se esperan acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado cuando miles de vecinos cumplen ya una semana fuera de sus casas.

Las zonas más afectadas por el mal tiempo serán Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía, donde las lluvias podrán venir acompañadas de tormentas. Nevará en los principales entornos de montaña, con la cota bajando hasta los 1.300/1.400 metros en el tercio sur, a 700/1.000 en el noroeste y a 900/1.200 en el resto.

Las temperaturas, en descenso generalizado, localmente notable en las máximas del Ebro y fachada oriental peninsular. Predominará el viento moderado en interiores y fuerte en litorales, sudeste y Baleares, con rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio.

En Canarias, tiempo estable con cielos nubosos y posibilidad de llovizna al norte de las islas montañosas. Viento alisio con rachas muy fuertes.