La multirreincidencia, desgranada: qué supone para el Código Penal la norma aprobada por PSOE, PP, Vox y Junts

El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal para castigar la multirreincidencia. Esta norma es una de las exigencias de Junts con las que el Gobierno trata de acercar posiciones y conseguir una mínima estabilidad parlamentaria después de que el partido de Carles Puigdemont anunciase que retiraba el apoyo al Ejecutivo tras "haber incumplido los acuerdos".

La reforma ha salido adelante con los votos del Partido Popular, Vox, Junts, Partido Nacionalista Vasco y, evidentemente, el Partido Socialista, mientras que ha recibido el rechazo de gran parte de la izquierda parlamentaria. ERC se ha abstenido.

En otras palabras, una mayoría de 302 escaños en una fórmula pocas veces vista en las votaciones. No obstante, la historia de esta medida viene de lejos. El HuffPost ya informaba en diciembre de 2025 cuáles eran los puntos claves de una de las exigencias que llevan por bandera los postconvergentes y que se había logrado desbloquear gracias al voto afirmativo de tres de los partidos que peor se llevan de toda la Cámara Baja (PP-PSOE-Junts).

Ahora, y con este paso definitivo del Congreso, esta ley de multirreincidencia cambia apartados fundamentales del Código Penal haciendo que los hurtos menores tengan una trascendencia clave en las condenas.

Multas y Excel

Uno de los apartados clave de la norma aprobada este jueves en el Congreso son las multas para los hurtos menores. La reforma penal impondrá una multa de hasta tres meses en caso de que lo sustraído no supere el valor de 400 euros. Si los objetos robados exceden ese valor, el delito entrará en la siguiente categoría donde se plantea la cárcel.

Cárcel por robar manzanas

El castigo para el hurto podrá ampliarse y hasta tener pena de prisión de hasta tres años. Para ello, la persona deberá haber cometido, al menos, tres delitos menores. Además, los antecedentes que tenga el hurtador no deben haber prescrito y, en estos casos suelen hacerlo a los seis meses, con lo que en mayor o menor medida es difícil que pueda llegar la pena de prisión, aunque no imposible.

El móvil, "mi tesoro" y la bellota

Al igual que Gollum tenía una obsesión por el famoso Anillo Único en las películas de El Señor de los Anillos que comparte Scrat con su bellota en la saga de Ice Age, en el mundo que vivimos ese objeto, para toda la sociedad, es el dichoso teléfono móvil y, para la ley de multirreincidencia, también.

El hurto de teléfonos móviles o de cualquier otro producto informático que contenga datos personales de la víctima agravará la pena, ya sea de la multa o de la prisión. En otras palabras, si algún día te roban tu preciado Iphone será un factor determinante en la condena.

Multirreincidencia de guante blanco

Más allá de los delitos que preocupan al sector conservador del Congreso de los Diputados, es decir, que alguien pueda robar un móvil caro, la ley de multirreincidencia también tiene en consideración los casos de estafa con ánimo de lucro.

Para ello, los tribunales tendrán que tener en cuenta el importe de lo defraudado, el perjuicio económico de la víctima, qué relación tenía con el estafador, los medios utilizados y un sin fin de circunstancias que determinen la situación de la estafa.

Cuidado por dónde vas

A partir de ahora, y por la Ley de multirreincidencia, se podrá imponer cautelarmente al hurtador "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".

En otras palabras, si el delincuente tiene una zona predilecta para realizar hurtos, los tribunales tendrán la capacidad de prohibirle la entrada a determinados barrios. Una especie de orden de alejamiento, pero además de con personas, también lugares concretos de la geografía española.

"Tu padre es el tipo duro"

"Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, ¡tu padre es el tipo duro!", exclamaba Robert De Niro en Una historia del Bronx a Francis Capa, que en la cinta es su hijo. En ocasiones se abren las puertas de lugares oscuros donde existe la posibilidad de conseguir dinero fácil, que se convierte en mala vida. Los barrios humildes están repletos de esas puertas y, a veces, es demasiado tarde para poder salir.

La multirreincidencia da penas de prisión para lo que se conoce como 'petaqueo'. Es decir, la acción de abastecer de combustible a las lanchas que se utilizan para mover droga por alta mar. En total, de uno a cinco años de cárcel. Ya lo decía Delaossa, rapero malagueño, en su canción Por Nosotros: "Si querías dinero tenías que vaciar esa lancha, la vida es un combate sin revancha".

Más jueces y más prisión

"Si me preguntarais qué es la cárcel os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres", decía el escritor Xosé Tarrío quien, además del oficio de poner tinta sobre blanco, también entró en prisión por robos por la vida que heredó de una familia desestructurada.

Los alcaldes de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona han celebrado la norma aprobada este jueves. "Las policías locales y los juzgados tendrán más herramientas para poder tratar este tema que genera malestar y alarma social", han asegurado ante el Congreso. De hecho, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha incidido más en el asunto: "Queremos que la gente que delinque de forma reiterada esté en las cárceles, no en las calles".

Además, Esquerra Republicana ha anunciado este jueves también que ha acordado con el Gobierno la creación de 180 plazas de jueces en Cataluña en los próximos dos años para paliar el "bestial colapso judicial", en palabras del portavoz republicano, Gabriel Rufián.

Próximo episodio de la trama en abril

Esta reforma del Código Penal y de la Ley de multirreincidencia deberá pasar el procedimiento habitual para su aprobación definitiva. Es decir, deberá de aprobarse en el Senado, donde la derecha tiene mayoría, para finalmente volver al Congreso y ser aprobada definitivamente. Aproximadamente el proceso concluirá en el mes de abril.