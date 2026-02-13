El temporal de lluvia mantiene 66 carreteras cortadas, 50 de ellas sólo en Andalucía

La carretera CC-428, en el tramo que une las localidades cacereñas de Berzocana y Logrosán, permanece completamente cortada al tráfico tras producirse un desprendimiento de la calzada.

Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 50 se ubican en Andalucía.

Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:30 horas del viernes.

Cádiz y Granada también se encuentran muy afectadas, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias, mientras que a nivel nacional Ciudad Real es las más perjudicada, con hasta 16 vías intransitables en su totalidad.

Asimismo, el hielo y la nieve afectan a otras 19 vías secundarias de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Segovia, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, con hasta un total de 10 carreteras con tramos cortados.

En dos carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia (Salamanca), así como la NA-137 entre Isaba e Izaba (Navarra).

La DGT recomienda consultar el estado del tráfico y el tiempo antes de emprender la marcha debido a los distintos avisos que se han activado en varias comunidades autónomas.