Pedro Ruiz no se guarda nada dentro tras lo que ha hecho Ayuso: "Es grotesco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en boca de todos —hasta de Tamara Falcó— después de anunciar que va a conceder la medalla de oro de la región a Estados Unidos por ser "el faro del mundo libre".

A través de un vídeo grabado, Ayuso ha participado en The Hispanic Prosperty Gala, el macroevento conservador y liberal sobre la influencia latina en el mundo celebrado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Palm Beach (Florida).

El reconocimiento, según ha detallado la dirigente del PP en la gala, responde al 250 aniversario de la independencia del país, calificado por la propia dirigente como el "principal faro del mundo libre".

La medalla, que premia en nombre de los madrileños a representantes y dirigentes de países extranjeros por su labor institucional, ya fue concedida en 2025 a Javier Milei justo cuando las relaciones de España y Argentina estaban en el peor momento posible.

Esto ha provocado decenas de reacciones en toda España, una de las más sonadas ha sido la de Pedro Ruiz, que ha tachado de "grotesco" este reconocimiento a la Estados Unidos de Trump.

"Darle una medalla a Trump como símbolo de la libertad es grotesco. Si no fuera porque es real, parecería una parodia del fin de año de Jose Mota", ha señalado el televisivo en su perfil de X, donde lleva más de 1.000 'me gusta' en pocas horas.

Críticas de Vicente Vallés

Vicente Vallés dedicó uno de sus editoriales a criticar esta decisión de Isabel Díaz Ayuso y le recordó que la Estados Unidos de Trump tiene desplegado al ICE para deportar a latinos con prácticas violentas.

"Acaban de escuchar a Isabel Díaz Ayuso hablar de Estados Unidos como el faro del mundo libre. Justo ahora que Trump trata de destruir el orden mundial alejándose de sus socios democráticas europeos y acercándose a los autócratas", dijo Vallés.

Y añadió: "Ha hablado también de los pasos que da EEUU en defensa de la Hispanidad justo ahora que Trump ha organizado una cacería de inmigrantes hispanos".