El Gobierno insiste en que Pedro Sánchez anunciará "medidas contundentes" anticorrupción

Lo avanzó este lunes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ha vuelto a decirlo esta mañana la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Este miércoles, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene pensado anunciar "un paquete de medidas contundentes para seguir luchando contra la corrupción", ha dicho Alegría en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros.

Aunque la portavoz del Ejecutivo ha reconocido que "una parte importante"de estas medidas "recoge lo que los grupos [parlamentarios]" le han trasladado al presidente del Gobierno en su ronda de contactos, Alegría no ha querido detallar por qué no se han pactado los anuncios con los socios de la coalición, Sumar, desde donde han denunciado que Sánchez no se ha puesto todavía en contacto.

Desde el Gobierno no han avanzado ninguna de las medidas anticorrupción que mañana desvelará Sánchez. "Dejemos que sea el presidente quien las explique", ha respondido Alegría a preguntas de los medios.

Este lunes, y de una manera similar a la expresada por Alegría, Bolaños aseguró que Sánchez llevará al Congreso "un paquete potente de medidas anticorrupción", algo que defendió como la única vía para recuperar la “confianza” ciudadana. Montse Mínguez, la recién nombrada portavoz del PSOE, también comentó que el miércoles se verá "a un presidente con determinación y medidas".

Este miércoles, Pedro Sánchez comparece en el Pleno del Congreso para ofrecer explicaciones sobre los señalamientos por corrupción en las filas socialistas, un asunto por el que el último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha entrado en prisión preventiva. La comparecencia del presidente se produce después de las exigencias tanto de la oposición como de sus socios de Gobierno e investidura.