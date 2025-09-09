El Gobierno responde a Israel y prohíbe la entrada a España a los ministros ultras israelíes Smotrich y Ben Gvir: "Es un listado abierto"

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado este martes, tras el Consejo de Ministros, en el que se han aprobado las nueve medidas de presión anunciadas por Sánchez para frenar el "genocidio" en Gaza, que queda prohibida la entrada a España para los dos ministros ultraderechistas de Israel, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

Según ha anunciado Albares, tanto Gvir, ministro de Seguridad Nacional, como Smotrich, ministro de Hacienda, "no podrán acceder a territorio español" y serán incluidos en el listado de personas sancionadas e incluidos en el sistema de información Schengen.

Con esta decisión, el Ejecutivo español responde al comunicado del gobierno israelí de este lunes, en el que vetaban la entrada a Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego.

El ministro también ha contestado a por qué este veto no se aplica también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ate esta cuestión, Albares ha contestado que ya "hay medidas de instancias (contra Netanyahu) y tribunales internacionales que están en vigor en España sobre romper relaciones".

Asimismo, Albares ha señalado que se trata de "un listado abierto en el que iremos introduciendo a todas las personas que con su conducta y declaraciones demuestren que quieren hacer completamente inviable la solución de dos Estados"

"Comuniqué a Europa que España iba a avanzar en estas medidas" Albares, ministro de Exteriores, sobre las nueve medidas contra Israel

"Nosotros queremos la solución de dos estados. La existencia de un Estado Palestino realista y viable y también un estado de Israel y nos gustaría que el gobierno de Israel viniera a la Conferencia de dos estados el próximo 22 de septiembre y diera pasos decisivos en este sentido", ha afirmado Albares.

Asimismo, el ministro de Exteriores ha justificado las sanciones a Israel, señalando que "España tiene la obligación moral de actuar ante tanto muerto inocente", y ha señalado que la situación en Gaza se encuentra en un punto de "no retorno".

"Comuniqué a Europa que España iba a avanzar en estas medidas. La situación está llegando ya a un punto de no retorno, le pediría al PP que por una vez estén a la altura de los españoles y españoles", ha señ

"Son las medidas pedidas, solicitadas y apoyadas abrumadoramente por los españoles y españoles. Aunque solo sea por eso, el Partido Popular debería posicionarse a favor de los civiles palestinos en Gaza, a favor de la existencia de un estado Palestino realista y viable y abandonar ese rechazo a defender la paz, los DDHH y el Derecho Internacional", ha señalado Albares, respaldado por la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.

Sobre la Flotilla: "Tienen toda la protección consular"

Otro de los temas centrales abordados por Albares ha tenido como protagonista a la Flotilla que partió desde Barcelona y en el que van "cientos de españoles y españolas". Ante la preocupación existente acerca de posibles ataques o "incidentes" como el que ha tenido lugar la madrugada del martes en la Flotilla en la que iba Greta Thunberg, el ministro ha asegurado que "los ciudadanos españoles que van en la flotilla tienen toda la protección consular".

Respecto a la Flotilla que ha sufrido una explosión, Albares ha confirmado que en ese momento "había cuatro españoles, que se encuentran bien" y ha afirmado que, "según las autoridades tunecinas no se trata de un dron, sino de un incidente o accidente. Aunque se trata de un hecho extraño, que toca investigar".

Además, ha asegurado que, por petición ministerial, "el embajador de España ha estado en contacto con Ada Colau" y ha asegurado con rotundidad que "también tienen toda la protección diplomática, como ha ocurrido con toras flotillas anteriormente".