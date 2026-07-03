El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera

El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera (1989-1960), conocido por sus prácticas de eugenesia y pseudoteorías científicas; en Madrid, en 1977.

El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por "disfrazar" su teorías psiquiátricas de ciencia "para justificar el odio, la represión y la desigualdad".

Lo ha anunciado este viernes en un mensaje en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que informa de que el Consejo de Ministros tomará esta decisión en su próxima reunión.

"Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha escrito Sánchez en la red social. Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un psiquiatra vinculado al franquismo y sus teorías eugenésicas muy controvertidas.

Mónica García: "Utilizó la psiquiatría para justificar la represión franquista con teorías eugenésicas"

La titular de Sanidad, Mónica García, también ha celebrado esta mañana la medida recordando que Vallejo-Nájero "utilizó la psiquiatría para justificar la represión franquista con teorías eugenésicas y pseudocientíficas que negaban la dignidad de las personas". La ministra ha recordado que su trabajo —absolutamente desmontado— presentaba "a quienes pensaba diferente, como personas inferiores o enfermas, no sé si te suena".

Mónica García también ha puesto el foco en que "sus planteamientos sirvieron de base ideológica para algunos de los grandes crímenes del franquismo, como la sustracción sistemática de miles de niños y niñas de familias republicanas para su reeducación política y moral".

¿Qué es la Gran Orden Civil de Sanidad?

La Gran Orden Civil de Sanidad se concede como honor, distinción y reconocimiento públicos para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad.

Es la máxima condecoración civil española en este ámbito y puede recaer en personas, organismos e instituciones por su aportación a la mejora de la atención sanitaria, la salud pública o la investigación sanitaria.