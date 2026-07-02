Rosalía aparece en el España-Austria y es curioso de ver a quién tiene justo al lado

Luces, cámaras y acción. No era una película pero por la cantidad de famosos que había en el estado perfectamente podía serlo. España se jugaba el pase a la siguiente fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en Hollywood, en Los Angeles, contra Austria y ha ganado sin problemas.

Con goles de Mikel Oyarzábal —dos exactamente— y de Pedro Porro los de Luis de la Fuente han conseguido batir a una rocosa Austria que ha puesto más garra que fútbol y que se va para casa tras pasar de ronda en el grupo en el que estaba la Argentina de Messi.

Mención especial merece también el nuevo jugador del Real Madrid Marc Cucurella, que ha dado dos asistencias de gol a Oyarzábal, máximo goleador de la Selección Española en el Mundial.

Estrellas en la grada

En las gradas había casi más estrellas que en el terreno de juego y los aficionados, tanto los de dentro como los de fuera del campo, han disfrutado del gran número de famosos que había por allí.

Los primeros que han salido en pantalla son los actores Penélope Cruz y Javier Bardem, que viven en Los Angeles, pero no han sido los únicos. La futbolista Alexia Putellas, campeona del mundo y ganadora del Balón de Oro; los futbolistas Carles Puyol y David Villa, también campeones del mundo y, por último, la cantante Rosalía, que estaba sentada justo al lado de Penélope Cruz.

Ha sido esta última la que más fervor ha despertado en los espectadores, tanto los que estaban en el estadio como los que han visto el partido desde su casa —en España lo dan Dazn y TVE—, que han comentado la jugada en redes sociales.

Tal y como ha contado Juan Carlos Rivero en TVE, Rosalía está dando dos conciertos en Los Angeles. Además, en plena retransmisión, Rivero ha pedido para la cantante una estrella en el paseo de la fama de Hollywood como lo tienen los ganadores del premio Oscar Javier Bardem y Penélope Cruz.