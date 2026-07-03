"Según termina de fecundar, antes de ducharse...": el polémico mensaje de Miguel Ángel Rodríguez sobre la ley del concebido no nacido tras marcar Porro

El futbolista Pedro Porro acababa de marcar el segundo gol de España contra Austria en los dieciseisavos del Mundial y Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, vio la oportunidad para escribir en su cuenta en X un polémico mensaje, por llamarlo de alguna manera, acerca de la ley del concebido no nacido. "Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista", espetó Rodríguez en redes sociales.

El mensaje, con un evidente toque machista, proviene del mismo hombre que hace unos años preguntó también en Twitter si una periodista mexicana "tenía o no pinta de putón", dijo de Inés Arrimadas que era "físicamente atractiva como hembra joven" pero "políticamente, inconsistente" o, en 1996, celebrando el aniversario de la Constitución, comentó que, "si fuera mujer, se pondría de largo, y si fuera candidato, iría a votar".

Las reacciones a su publicación no tardaron, como por ejemplo la de la diputada de Más Madrid en la Asamblea Marta Carmona, que optó por la ironía. "Teniendo en cuenta que vuestra ley dice que el plazo efectivo para recibir cualquier tipo de ayuda es 14 semanas, ¿podemos deducir que ese es el tiempo que tardas en ducharte?", preguntó Carmona.

La ley del concebido no nacido era una de las normas que la presidenta de la Comunidad de Madrid quería aprobar antes del verano sí o sí, y lo hizo ayer durante un Pleno extraordinario. Según esta ley, será posible acceder a las ayudas por hijo desde el momento mismo del embarazo. Es decir, si una familia tiene dos hijos y la mujer se queda embarazada, desde ese instante se consideraría ya una familia numerosa.

Este jueves, durante el Pleno, la ley fue criticada tanto por Más Madrid como por el PSOE y apoyada, claro, por la ultraderecha de Vox. Desde la tribuna del Congreso, la diputada de Más Madrid Raquel Huerta, con dos hijos y embarazada de 32 semanas, denunció la norma pese a ser "público objetivo" de la misma. "Como madre y embarazada les digo que se queda muy lejos de lo que necesitamos de verdad las familias madrileñas. [...] ¿Qué tal si adaptamos los centros educativos al calor, mejoramos las condiciones de las escuelas infantiles, implantamos el comedor escolar gratuito?", consultó Huerta.

Lo cierto es que, como luego explicaba también en X la periodista Ana Requena, "a la derecha" solo "le preocupa controlar el cuerpo y la vida de las mujeres". "En España, la industria de la reproducción asistida tiene unos 700.000 embriones congelados. Si el concebido es persona desde el primer minuto, ¿por qué a la derecha no le preocupan esos miles de embriones?", se preguntaba la periodista.