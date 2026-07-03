"Una ópera prima digna de Strauss": los lectores de 'El HuffPost', sobre la victoria de la selección española frente a Austria

Esta vez sí. España venció y convenció. Lo hizo guiada por un Mikel Oyarzabal estelar y un inspirado Dani Olmo. Fue, además, una victoria donde brilló el bloque. La defensa no concedió ocasiones claras y todos aportaron su granito de arena para despejar las dudas y presentar de nuevo credenciales para optar al título.

El 3-0 de España vuelve a ilusionar a los aficionados y sirve para dejar atrás una maldición que empezaba a pesar demasiado: La Roja no superaba un cruce mundialista desde 2010, cuando fue proclamada campeona.

En octavos de final espera la Portugal de Cristiano Ronaldo. El conjunto luso ganó 2-1 a Croacia y promete ser un rival complicado. El encuentro se disputará el lunes a las 21.00 horas en Dallas.

Pero antes de dejarte llevar por los nervios típicos de un partido como este, toca disfrutar de la victoria de la selección. Los lectores de El HuffPost han opinado sobre el partido contra Austria y la mayoría de valoraciones son positivas, aunque algunos harían ciertos retoques en el equipo.

La opinión de los lectores de El HuffPost sobre la victoria de España

Hemos recabado el sentir de nuestros lectores y la conclusión es clara: se ha disparado la ilusión por la selección española. Las emociones no son, ni de lejos, similares a las de la fatídica tarde contra Cabo Verde.

"El mejor partido de España hasta la fecha, vamos a ganar el Mundial. Así sí", opina Luis. "Una ópera prima digna de Strauss", dice Maclau, en referencia al compositor austríaco. También hay comentarios más escuetos, pero igualmente positivos: "¡Mega!", escribe Nines, "muy bueno", aporta María y "genial", señala Miki.

Aunque la victoria ha dejado buen sabor de boca a casi todos, algunos lectores aplicarían cambios en el 11 de Luis de la Fuente de cara a la eliminatoria de octavos. Por ejemplo, Michelongo quiere "empezar con dos extremos natos", Frank apostaría por introducir a "Mikel Merino por Ferrán Torres, y Olmo hasta el final", mientras que Rojísima exige "más rapidez en ataque".

Muchos de los usuarios se acuerdan de Nico Williams. El extremo del Athletic Club fue una pieza clave en la consecución de la Eurocopa, pero las lesiones le han lastrado este curso y aún le afectan en el Mundial. Podría estar listo para el partido de octavos. La afición lo reclama: "Jugaría en la banda izquierda con Nico", resume Emilio.

Por último, hay que subrayar que otros lectores se muestran prudentes. "Es muy complicado mantener la forma todo el tiempo", avisa Luis. "Sin Dani Olmo España sufre mucho y la cuesta crear ocasiones", apostilla Sergones. "Hay que tener los pies en la tierra", recuerda Didi.