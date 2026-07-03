Manu Sánchez saca una conclusión muy clara tras la victoria de España frente a Austria: "Mala racha para ser facha"

Manu Sánchez celebró este jueves la victoria de España frente a Austria en el Mundial con un monólogo que no para de compartirse en redes sociales. En El perro andaluz, el programa que presenta en TVE, hizo un repaso del partido en clave política.

El cómico sevillano tiró de Lamine Yamal para hacer hincapié en que ahora mismo hay "una mala racha para ser facha", aplaudiendo la diversidad que existe en la convocatoria de la Selección Española.

Seguidamente, Manu Sánchez hizo alusión al valor que tiene la selección para unir a todos los españoles por una misma camiseta: "El Austria, tierra de Adolf, padre fundador de la prioridad nacional, ha perdido contra el España de Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián, Borja Iglesias, Pedri, Laporte y Oyarzabal".

"Con España tendríamos que discutir de política, apropiación cultural, bandera, memoria histórica… Con El España cuelga en su balcón su bandera hasta el más comunista, y el más facha anima sin problema a La Roja", añadió el presentador de TVE.

"La estrella de España, un catalán hijo de marroquí y guineana"

Durante el monólogo, Manu Sánchez insistió en que el fútbol permite "poner de acuerdo" a un país como España, e incluso generar "un tiempo muerto para la polarización". "Se empieza a instaurar en la calle la frase 'pasarlo más malamente que un fascista viendo el Mundial'", señaló después.

Para el cómico, esto es así por una razón que explicó a continuación: "Alemania eliminada, Austria, tierra del Führer, también, Italia ni lo juega… ¡Eso es peor a que te cuelguen boca abajo!".

Y al hilo de esto, recordó que la estrella de España "es un catalán hijo de marroquí y guineana", que "cuando mete gol, reza mirado a La Meca". Sobre Lamine Yamal añadió que "cuando no lo mete él, es porque la ha dado para que lo meta un vasco".

Finalmente, y tras un monólogo que superó los siete minutos, Manu Sánchez cerró su particular análisis: "'¡Hay que ver el Mundialito que están echando algunos! Francia está apuntada para ser campeona… y lo único que lleva blanco es una de las franjas de su bandera. ¡Qué Mundial están echando algunos! ¡Mala racha para ser facha!".