Día 1, tras el pacto PP-Vox: del "no estoy contento" al "yo no voy a cambiar" de Juanma Moreno

Con el certificado de defunción de la denominada "vía andaluza" del Partido Popular expedido en forma de un acuerdo en el que los de Juan Manuel Moreno ceden a la 'prioridad nacional' y otros postulados de Vox, este viernes por la mañana tocaba enfrentarse al día después. El de después de la misma jornada que el líder del PP-A y revalidado mandatario andaluz buscó evitar a toda costa y hasta en el minuto de descuento. Los titulares que deja se mueven entre confesiones como la de "no estoy contento", promesas como la del "yo no voy a cambiar" y dudas como las del "espero que el lío haya terminado aquí".

Moreno Bonilla ha elegido las ondas de 'Herrera en COPE' para su primera entrevista tras la investidura en la que inaugura un Gobierno de coalición con los de Santiago Abascal. En los primeros compases de dicha entrevista ha sido preguntado por las negociaciones con el Vox Andalucía que encabeza Manuel Gavira y ha dejado entrever que no quedaba más opción que ceder o volver a votar: "Las posiciones eran monolíticas, la decisión fue o repetir elecciones, otra parálisis de seis meses, o buscar una fórmula para tener un acuerdo estable".

El presidente andaluz también ha admitido que "no estoy contento", sin esconder cuál era la meta que trató de lograr tras constatar el domingo del cierre de urnas que le faltarían dos diputados: "Mi objetivo era conseguir esos dos diputados que nos faltaron y me hubiese gustado tener un gobierno en solitario, no ha sido así, pero hemos tenido que negociar".

¿Qué es lo que viene?: "Yo soy el presidente y no voy a cambiar"

Moreno también ha dado pistas sobre cómo cree que afectará la coalición en términos de gobernabilidad. "Cuando sabes que no tienes una mayoría parlamentaria, sabes que va a ser más difícil que cuando sí la tienes. Esto se complica, cualquier gobierno pactado o de coalición conlleva limitaciones, pero espero que al final el entendimiento sea bueno", ha señalado, con una referencia a una cita suya en la que se ha mostrado optimista: "Espero que el lío haya terminado aquí". Por el "lío" alude a cuando él definió así el escenario de quedarse a uno o dos escaños de la mayoría absoluta.

De esta forma, Juan Manuel Moreno ha roto una lanza por la futura relación con Gavira, que será su vicepresidente, indicando que lo normal es que "se traben complicidades y amistades" y que espera "que sea una legislatura estable y fructífera". No obstante, también ha arrojado un poco de luz sobre cómo fueron las negociaciones y las exigencias de Vox, en un contexto en el que la oposición vienen de criticarle por las concesiones a la ultraderecha.

"En un acuerdo tienen que ceder ambos y ellos [Vox] cedieron" Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A

Moreno confirmó lo que ya había adelantado Pablo Montesinos para El HuffPost, que la pugna estaba en carteras que habitualmente reclama Vox para poder desplegar su ideario político, como Agricultura, Medio Ambiente, Agua o Familia —Asuntos Sociales—. "Son consejerías, áreas muy políticas que han solicitado y que gestionan en otras comunidades, pero que en una comunidad como Andalucía, no eran las deseables, y hemos tenido diferencias", ha argumentado Moreno, deslizando que esa fue la cesión de los de Abascal: "En un acuerdo tienen que ceder ambos y ellos cedieron".

Con todo, Moreno ha defendido los números y peso del PP-A en el ejecutivo autonómico y ha formulado la promesa de que no cambiará. "Es equilibrado [el pacto]. Yo soy el presidente y no voy a cambiar. Tengo una visión de la política, de concordia y buscar puntos de encuentro. De gobernar para el que piensa de manera distinta a la mía, que es la que importa en la democracia. Sumar y no restar", ha indicado, al tiempo que defendía el hecho de pactar con los de Abascal. "Vox tiene toda la legitimidad para estar en el Gobierno" y que sus políticas "estén encima de la mesa".