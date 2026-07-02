Está prohibido en España, pero muchos lo siguen haciendo: quien lo haga en la playa puede ser multado con hasta 1.500 euros

Un hombre se relaja dentro del agua durante un baño en el mar

Cada verano, millones de personas llenan las playas españolas sin ser conscientes de que algunos gestos aparentemente inofensivos pueden acabar saliendo muy caros. Más allá de las recomendaciones de civismo, numerosos ayuntamientos han endurecido sus ordenanzas para proteger el litoral y sancionar comportamientos que consideran perjudiciales para la convivencia y el medio ambiente.

Uno de los casos más llamativos es el de orinar en el mar. Aunque no existe una ley estatal que lo prohíba expresamente, muchos municipios costeros sí lo recogen en sus normativas locales, con sanciones que pueden alcanzar los 1.500 euros.

Por su parte, la prensa alemana se ha hecho eco de estas restricciones y recuerda que cada localidad puede fijar sus propias multas y condiciones. La medida forma parte de un catálogo cada vez más amplio de prohibiciones que buscan preservar las playas españolas, un escenario donde las administraciones locales intentan compatibilizar la llegada masiva de turistas con la conservación del entorno.

Una práctica castigada por muchos municipios

Según recoge el medio alemán Focus, localidades como San Sebastián, Benidorm o Málaga incluyen en sus ordenanzas la prohibición de orinar o defecar en el mar, al considerar que supone una infracción de las normas de higiene y convivencia.

Las sanciones pueden variar en función del municipio y de la reincidencia o gravedad de la conducta, llegando en algunos casos a superar los mil euros. No obstante, sigue existiendo una gran incógnita: cómo detectar e identificar a los infractores en una playa concurrida.

Además, han circulado informaciones sobre supuestas multas de hasta 3.000 euros para reincidentes, aunque el medio alemán aclara que esa cifra no ha sido confirmada por fuentes oficiales españolas.

Mucho más que orinar en el mar

Las ordenanzas municipales también regulan otras conductas habituales durante las vacaciones. Entre ellas figura el consumo de alcohol fuera de las zonas autorizadas, el uso de jabón en las duchas públicas o dormir en la playa, una práctica prohibida en numerosos municipios y que puede acarrear sanciones de entre 751 y 1.500 euros.

A ello se suma la creciente expansión de las playas sin humo. En concreto, la asociación NoFumadores contabiliza ya más de 800 playas españolas con restricciones al tabaco, donde las multas pueden alcanzar los 1.800 euros dependiendo de la comunidad autónoma.

También está prohibido llevarse conchas, arena o moluscos en muchos espacios protegidos. En los casos más graves, las sanciones por dañar el patrimonio natural pueden llegar hasta los 60.000 euros, un recordatorio de que las vacaciones en la costa española están cada vez más sujetas a normas destinadas a proteger un litoral sometido a una enorme presión turística.