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Elisa Mouliaá cuenta que ha tenido que pagar 19.000 euros a Hacienda y un economista le pide "un poco de rigor" al dar el dato
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Elisa Mouliaá cuenta que ha tenido que pagar 19.000 euros a Hacienda y un economista le pide "un poco de rigor" al dar el dato

Julen Bollaín ha querido poner algo de contexto. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MADRID, SPAIN - APRIL 11: The actress Elisa Mouliaa gives statements to the media upon her arrival at the Plaza de Castilla Courts to hand over her cell phone so that the National Police can analyze the conversations they had, on 11 April, 2025 in Madrid, Spain. The former deputy of Sumar, Iñigo Errejon, is scheduled to go to court half an hour after the actress Elisa Mouliaa to also hand over his cell phone. This procedure is part of the proceedings led by the magistrate Adolfo Carretero, against the former spokesman of Sumar for the alleged crime of sexual assault of which the actress accuses him. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
La actriz Elisa Mouliaá.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El 30 de junio está señalado en rojo para millones de españoles por el ser el día en que Hacienda hace el primer cobro —a los que le han salido a pagar— de la declaración de la Renta del año 2025. 

Una de las personas que ha tenido que rascarse el bolsillo es la actriz Elisa Mouliaá, que ha explicado que ha tenido que pagar "19.000 euros de impuestos de golpe" y que "así es muy difícil prosperar". 

"Creo en unos buenos servicios públicos y en un Estado que proteja a quien lo necesita. Pero también creo que quien emprende, crea empleo y saca adelante a su familia necesita poder respirar", ha lamentado en X Mouliaá, que está en juicios con el fundador de Podemos Íñigo Errejón, al que acusó de acoso. 

Ha añadido que "cuando trabajas, arriesgas, pagas alquileres, nóminas y además tienes hijos, llega un punto en el que sientes que todo el esfuerzo desaparece" por lo que ha instado a los políticos de izquierdas —a los que ha citado en su tuit— a "abrir un debate serio sobre la presión fiscal a las rentas medias y a los pequeños empresarios". 

"Que nadie tenga que elegir entre cumplir con Hacienda y poder ahorrar para el futuro de sus hijos", ha afirmado Mouliaá, que en otro mensaje ha hecho un desglose de sus gastos mensuales. 

Se ha quejado de que se llame "ricos" a aquellos que "solo intentan llegar a fin de mes" y que tienen hijos a su cargo, como es su caso, que es madre soltera. 

Los gastos de Mouliaá

Estos son los gastos mensuales que ha publicado que tiene la actriz. 

  • Alquiler: 1.300-1.800 €
  • Suministros: 300 €
  • Comida y ropa: 500 €
  • Transporte: 250 €
  • Créditos: 500 €
  • Material y juguetes: 150 €
  • Vacaciones (prorrateadas): 300 €
  • Seguros: 150 €
  • Médicos y farmacia: 100 €
  • Reparaciones e imprevistos: 200 €
  • Total: entre 3.750 y 4.250 € al mes.

"Para cubrir esos gastos, puedes necesitar generar entre 7500 de beneficio al mes (por la tremenda carga fiscal). Y antes de eso, haber pagado todos los gastos de tu actividad. Imposible ahorrar un euro", ha afirmado. 

Por último ha añadido que el debate no es si hay que pagar impuestos es por qué se llama "rico" a aquellos que sólo intentan "mantener un hogar, criar a sus hijos y vivir con un mínimo de tranquilidad". 

Un economista responde

A todo esto ha respondido el economista Julen Bollaín, que le ha pedido rigor a la hora de explicar lo que paga de impuestos en España: "19.000€ de impuestos, sin contexto, no dicen nada. Lo relevante es cuánto has ingresado y qué tipo efectivo has pagado". 

  •  Si ganas 30.000€, es el 63%. Muchísimo.
  • Si ganas 1.000.000€, es el 2%. Poquísimo.

"Un poco de rigor. Sin el dato de los ingresos, esa cifra no demuestra nada", ha sentenciado el conocido economista. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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