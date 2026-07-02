Las cámaras captan a Javier Bardem y Penélope Cruz en el España-Austria: un detalle del actor ya es noticia en España

España está en Los Angeles (Estados Unidos) para enfrentarse a Austria en el primer partido fuera de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente compiten contra un equipo rocoso que ha logrado quedar segunda en el grupo de la todopoderosa Argentina de Messi.

Como ocurre en muchos de estos partidos, las gradas se han llenado de rostros conocidos. Hace unos días se hizo viral la aparición de Brad Pitt y de Edward Norton —protagonistas de El Club de la Lucha— en un partido de Estados Unidos y ahora va camino de pasar lo mismo con Javier Bardem y con Penélope Cruz.

La pareja de actores españoles reside en Los Angeles y han aprovechado la presencia de la Selección Española allí para ver el partido. Lo curioso es que el estadio ha enloquecido cuando han aparecido en las pantallas gigantes del estadio.

Además, tal y como ha contado el periodista y comentarista de TVE Juan Carlos Rivero, en el campo también está la cantante Rosalía, que está de gira por allí. Pero, de momento, ni los aficionados de dentro del campo como los de casa han visto a la artista catalana.

La aparición de Bardem y Cruz ha provocado un tsunami de reacciones en redes sociales y en el propio campo. Otros usuarios han mencionado que en el campo también está el famoso presentador James Corden.

En redes sociales algunos medios de comunicación han hecho ya noticias donde critican a Bardem por no llevar la camiseta de la Selección Española. Penélope Cruz sí que lleva, por el contrario, una camiseta roja de España.

Casi al borde del descanso, las cámaras del estadio también han enfocado a Alexia Putellas, exjugadora del Barça, campeona del Mundo con la Selección Española y Balón de Oro.