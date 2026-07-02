"La crisis no es temporal": el servicio de inteligencia sueco prevé enfrentamientos incluso después de la salida de Putin

La inteligencia sueca advierte lo que ocurrirá cuando Putin no esté en el poder

Tras más de cuatro años de guerra, Vladimir Putin ha admitido que Rusia empieza a tener problemas con las infraestructuras energéticas. El principal problema es la escasez de petróleo, provocada por los ataques ucranianos a lugares estratégicos.

A pesar de ello, Rusia sigue lanzando ataques contra Ucrania. Uno de los últimos ha tenido lugar en Kiev. Han muerto 11 personas y 54 han resultado heridas. No parece, por lo tanto, que Putin esté cerca de poner fin a la guerra.

Muchos consideran que, una vez el presidente ruso reconozca la derrota o directamente se retire del poder, las relaciones entre Occidente y Rusia podrían llegar a buen puerto. Pero nada más lejos de la realidad: los servicios de inteligencia suecos consideran que seguirán los enfrentamientos.

Así lo confirma Thomas Nilsson, jefe de Inteligencia y Seguridad Militar de Suecia, en unas declaraciones a Bloomberg. "No consideramos que esta crisis sea temporal; Rusia ha elegido su camino y no hay vuelta atrás", advierte Nilsson.

Por qué Suecia cree que la retirada de Putin no solucionaría nada

En primer lugar, Nilsson descarta que el régimen ruso se encuentre en una crisis, como afirman algunas fuentes. "No prevemos cambios drásticos a corto plazo", advierte el jefe del servicio de Inteligencia sueco.

Esto se debe a que prácticamente no existe oposición política en Rusia y que en estos momentos no hay nadie que sea capaz de canalizar el descontento social. Además, las ambiciones de Rusia como "gran potencia" son apoyadas por la mayoría de la sociedad, aunque estén cansados o incluso en contra de la guerra en Ucrania.

Y este es uno de los motivos por los que la tensión entre ambos bloques continuaría aunque ya no estuviese Putin al frente. Un nuevo líder seguiría la misma senda y probablemente sería apoyado.

En realidad, la actual guerra responde a intereses geopolíticos duraderos del estado ruso, y Moscú sigue considerando a Occidente y la OTAN como rivales estratégicos.

Nilsson cree que el siguiente objetivo de Rusia podría ser Finlandia. Aunque todavía necesita recuperar los "recursos y capacidades necesarias" antes de "poner en marcha estos planes".

La Inteligencia sueca está convencida de que un cambio de líder en Rusia no propiciaría una modificación en su política exterior.

"Nos encontramos en una confrontación estratégica profunda, estructural y a largo plazo; esto no se puede ignorar", advierte Nilsson.