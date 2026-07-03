Entrevistan a varios españoles en una tele belga, uno canta "Pedro Sánchez, hijo de..." y la reacción del resto es de aplaudir

Hasta Bélgica ha llegado uno de los cánticos que usan algunos españoles para insultar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Una televisión belga se ha desplazado hasta una zona en la que un grupo de españoles veían el España-Austria del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En un primer momento todo ha ido bien y un hombre, todo apunta que asturiano, ha escanciado sidra delante de las cámaras de una cadena belga llamada RTBF en un gesto muy español y que representa a la perfección el carácter abierto de la gente de España en cualquier parte del mundo.

Lo que nadie esperaba era que en un momento de la retransmisión un hombre, también español, se iba a colar en plano, iba a coger el micrófono y a soltar delante todos un: "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Lo único bueno, entre comillas, de esta situación es que todos los presentes en la escena han afeado la conducta de este hombre, la primera de todas la periodista de la cadena belga y otros españoles allí presentes, que han mostrado su desacuerdo con el cántico.

Otro la lía en Alemania

Este no ha sido el único español que ha tenido lío en el extranjero, aunque este ha sido por algo relacionado con el fútbol y no con la política.

Después del España-Austria, la cadena ARD se desplazó hasta un bar español en Colonia que estaba lleno de españoles. La reportera Anna Klär ha ido charlando con los aficionados de la Selección Española que había por ahí hasta que uno ha cogido el micrófono y en un alemán aceptable ha dejado un mensaje de lo más incendiario.

"Solo una cosa: no fue mano de Cucurella, no fue mano", ha dicho ante la televisión alemana. Un mensaje que hace referencia a la Eurocopa de 2022 cuando el árbitro no pitó penalti por una mano dentro del área del defensa del Real Madrid en un Alemania-España.