El grupo ultraderechista Núcleo Nacional se hace un lío y exhibe un libro que critica a Franco 

El grupo de extrema derecha y asociación ultra que une a "franquistas, falangistas y nacionalsocialistas [nazis]", Núcleo Nacional, se ha convertido en 'meme', apenas 48 horas después de su estreno en el barrio madrileño de Fuencarral, tras compartir en redes sociales cómo luce su nueva sede.

Y es que, el grupo, que presumía de tener banderas de España y otros íconos de ultraderecha, también exhibía con orgullo (y varias dosis de ignorancia) una biografía del dictador Francisco Franco escrita por el escritor y ensayista Paul Preston, conocido por su espíritu (y obras) democrático y por ser contrario al dictador.

"Llorando con el líder de Núcleo Nacional. Han puesto un libro de Franco, pero lo que no saben (porque no se lo han leído) es que ese libro repudia a Franco. Lo han puesto únicamente porque sale su cara en la portada. Dos días tiene la sede y dos veces han hecho el ridículo", afirma en una publicación un usuario, que acompaña con dos imágenes el comentado el 'crasso' error del grupo ultraderechista.

La publicación lleva ya cerca de medio millón de visualizaciones, dos mil compartidos y trece mil 'me gusta'. Respecto al escritor del libro, Paul Pestron, es conocido por ser autor de diversas publicaciones relativas a la historia contemporánea de España. Algunas de ellas son 'Franco: caudillo de España', 'El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil' o 'La muerte de Guernica'.