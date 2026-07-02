El IVA vuelve al 21% y las gasolineras vuelven a subir sus precios: la gasolina, 8,5 céntimos más, y el gasóleo, 4,3 céntimos

Los carburantes en España se han encarecido este miércoles, 1 de julio, coincidiendo con el fin del IVA reducido y el regreso del impuesto al 21%. El litro de gasolina ha subido, de media, 8,3 céntimos, mientras que el del diésel lo ha hecho en torno a los 4,3 céntimos respecto al precio que se pagaba un día antes, el martes 30 de junio.

Según el histórico recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica, la gasolina se pagaba este miércoles a 1,529 euros/litro frente a los 1,444 euros que costaba el martes, cuando todavía estaba activa la rebaja fiscal puesta en marcha por el Gobierno para combatir los efectos económicos de la guerra en Irán. De igual modo, el diésel ha repuntado de los 1,506 euros por litro a los 1,549.

El incremento de los precios detectado este 1 de julio se aproxima a los cálculos de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), que estima que los cambios fiscales de los carburantes encarecerán el litro de gasolina en unos 10,1 céntimos y el de diésel, en 2,8 céntimos.

Con la vuelta del IVA al tipo general del 21% después de más de tres meses al 10%, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

La idea del Gobierno es retirar de forma progresiva el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales. Con todo, el decreto incluye una cláusula de reactivación por la que la bonificación del impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15%.

Control al mercado de hidrocarburos

Este mismo miércoles, además, el Gobierno anunció un endurecimiento del control sobre el mercado de carburantes, que incluye medidas impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Entre las principales medidas se encuentra, según han informado desde el Departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la de informar a los consumidores si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios. La información se ofrecerá a través de una lista pública por "comportamiento anómalo" que se ha habilitado en la web de la CNMC.

Para ello, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilará los márgenes de beneficio de todas las estaciones de carburantes. Hasta el momento, solo se obligaba a reportar sus datos a aquellos operadores que tuvieran capacidad de refino en España, y ahora, con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información.

De esta manera, podrá comprobarse en qué gasolineras existen anomalías, en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública.