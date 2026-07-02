Francia se desespera y una oferta de aire acondicionado acaba a golpes y con clientes escoltados: "No puedo sobrevivir a otra ola de calor"

"Es una locura, ¿verdad? Pero no sobreviviría a otra ola de calor". Habla Mathilde, una vecina de París que, como muchos cientos (o miles) de franceses se han echado a las calles este jueves tras sufrir la primera ola de calor del verano de 2026, que dejó temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte del país vecino.

Lo que le parece "una locura" a Mathilde es lo que está viendo en la tienda de Lidl a la que ha ido. Así se lo confiesa al periodista de 20minutes.fr, que ha ido a uno de los establecimientos de estos supermercados a cubrir una noticia de gran importancia para Francia: la venta de 200.000 aires acondicionados portátiles a 180 euros.

Se esperaba una avalancha de clientes en esta cadena de supermercados y las previsiones se han quedado cortas: las imágenes se están viralizando en plataformas como TikTok, donde se puede ver a masas de personas llevándose los pingüinos como pueden. Los menos afortunados se conforman con coger algunos ventiladores, y acaban llevándose más de uno por cabeza.

Algunos de los clientes franceses consultados por el medio recalcan que el supermercado debió haber previsto tal avalancha y otros lamentan no haber conseguido un aire acondicionado, a pesar de que se había pedido el día libre en el trabajo. En el supermercado en el que estuvo presente el 20minutes.fr hubo incluso gritos e insultos contra la policía, que se tuvo que personar en el local para calmar los ánimos y escoltar uno de los últimos agraciados con un aire acondicionado portátil de rebaja.

La situación para muchos franceses es límite. Muchos modelos predictivos esperaban ver temperaturas superiores a los 40 grados como "norma" en el país para 2050. El cambio climático se acelera y la primera canícula del año ya llegó en junio, dejando a muchos ciudadanos de Francia desprevenidos ante temperaturas a las que no están acostumbrados.

Una de las estampas más icónicas de este verano de 2026 ya es, de hecho, la presencia de mantas térmicas colgados de las ventanas. Parece que en el resto de Europa van a descubrir más pronto que tarde la necesidad española que hay de usar persianas para oscurecer estancias y refrescar viviendas.

El modelo que se ha rebajado a 179,99 euros es el Tronic 9000 BTU B1, que en Lidl Francia ya ha vuelto a su precio original de 249 euros. Sin embargo, en la tienda online española de Lidl se encuentra este mismo modelo (ahora mismo agotado) por 209 euros.

Francia se ahoga

Las previsiones para los franceses no son las mejores: España entrará de nuevo en ola de calor esta primera semana de julio y tanto de lo mismo sucederá al norte de los Pirineos. La mera idea de volver a experimentar lo que sufrieron en junio ha hecho que muchos franceses estén desesperados a la búsqueda de opciones para climatizar su hogar.

Uno de los muchos que no consiguieron hacerse con el aire acondicionado portátil dentro de la tienda de Lidl parisina reconocía ante los medios que necesitaba algo como eso de forma urgente: "El otro día estaba en casa a 36 grados centígrados".

Los modelos actuales vaticinan que en España las olas de calor, "episodios de calor intenso", serán recurrentes durante los próximos tres meses. De hecho, la Aemet apunta a que las probabilidades de que este verano sea "más cálido de lo normal" están ahora entre el 60% y el 70% de ser realidad.