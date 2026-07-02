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Liam Gallagher, de Oasis, dice que Inglaterra ganará 5-0 a México: lo ve el cantante de Maná y su respuesta es ORO PURO
Mundial 2026
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Liam Gallagher, de Oasis, dice que Inglaterra ganará 5-0 a México: lo ve el cantante de Maná y su respuesta es ORO PURO 

Un duelo musical. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Liam Gallagher durante uno de los conciertos en Cardiff durante el Live'25 Tour de Oasis.Samir Hussein/WireImage

El mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá llega al ecuador de la competición. Tras la fase de grupos, los equipos clasificados se enfrentan ya en partidos a vida o muerte: una derrota y a casa

Uno de los últimos en clasificarse para octavos de final ha sido Inglaterra, que gracias a un encuentro monumental del delantero del Bayern de Munich Harry Kane logró ganar a una competitiva República Democrática del Congo por 2-1. 

Esto hace que el próximo partido de los ingleses sea contra México, una de las anfitrionas del Mundial. A las órdenes de Javier Aguirre, viejo conocido de la liga española tras su paso por Osasuna y Mallorca, el equipo mexicano ha ganado todos los partidos que ha disputado en esta copa del Mundo. 

Ganó en fase de grupos a Chequia, a Corea del Sur y a Sudáfrica y a Ecuador en la primera eliminatoria. 

Pique con Oasis

Este mundial, además de por la buena labor de Inglaterra, el país está dando que hablar por su afición. Cada vez que acaba un partido y ganan, jugadores y público corean al unísono Wonderwall, la mítica canción de Oasis. 

Ahora, Liam Gallagher, integrante del grupo junto a su hermano Noel, ha dicho que Inglaterra le va a ganar 5-0 a México. Unas declaraciones que le han llegado al cantante del grupo Maná, que le ha dado un buen rapapolvo pero siempre tirando de buen rollo, como sus canciones. 

"El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. Ubícate guey, ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo para ver cómo nos va. No mames", ha dicho Fernando Olvera, líder del mítico grupo mexicano. 

El comentario ha recibido cientos de reacciones en X donde, como siempre, han convertido esto en una especie de competición entre Oasis y Maná. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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