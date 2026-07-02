Un superordenador predice el resultado del Austria-España tras 25.000 simulaciones

España juega su primer partido decisivo esta noche. A las 21.00 se verá las caras con Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El objetivo, pasar a octavos de final y vencer de manera convincente después de un comienzo plagado de dudas.

Lamine Yamal, Rodri y compañía quieren pasar de ronda y acabar con la maldición que asola a la selección desde que se alzó con el título en 2010. Desde entonces no ha ganado ni una sola ronda eliminatoria en un Mundial. Entre medias, la victoria en la Eurocopa de 2024, que da esperanzas a un equipo que partía como favorito y que ahora ha sembrado cierta desconfianza.

Hay motivos para creer: España llega como líder de su grupo y con una de las mejores defensas del torneo, pues aún no ha encajado gol. También hay expectativas en que las grandes estrellas de la selección empiecen a entonarse según avance el campeonato.

Austria se encuentra en una situación muy distinta: avanzó de ronda tras quedar segunda de grupo, gracias a un gol en el último minuto contra Argelia. Aunque cuenta con futbolistas como Arnautović o David Alaba, amenazas que España tendrá que controlar si quiere cumplir el objetivo.

Un superordenador predice la victoria de España

Si a estas horas ya te comen los nervios, debes saber que hay un dato muy positivo para España: el superordenador Opta Analyst lo tiene bastante claro y cree que La Roja va a pasar de ronda.

La probabilidad de victoria es del 79,2%. Para hacer esta predicción, el Opta Analyst ha llevado a cabo 25.000 simulaciones. Sólo le da un 20,8% de opciones a Austria.

Este tipo de predicciones se hacen en base a la estadística y los datos que se pueden recabar en el deporte. Sin embargo, el fútbol tiene un componente emocional y de azar que no resulta cuantificable por las máquinas.

Ya ha habido un ejemplo muy claro en este Mundial 2026: la eliminación de Alemania frente a Paraguay. La cuatro veces campeona del mundo era sin duda favorita en este cruce, pero Paraguay planteó un partido impecable en lo defensivo y los germanos fueron incapaces de alcanzar los octavos de final.

Otras selecciones como Inglaterra o Bélgica también han sufrido lo suyo en cruces aparentemente asequibles. Por no hablar de la derrota de Países Bajos frente a Marruecos. España, por lo tanto, no debe confiarse.