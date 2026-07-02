Pepe Viyuela, sobre un líder político: "Me parece un patán, un torpe y un estúpido"

El actor Pepe Viyuela ha dado una entrevista al elDiario.es en la que ha opinado de forma muy crítica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo ha definido en unos términos muy contundentes.

Todo ha comenzado después de una reivindicación de la profesión de ser payaso con la que, en muchas ocasiones, se le relaciona. "El payaso es un personaje que va a la contra de la corriente constante en la que vivimos de desear el éxito a cualquier precio. El éxito que nos empuja a ocultar aquello que es más humanamente nuestro, nuestros defectos, nuestras debilidades porque arece que para ser exitoso hay que ser fuerte, hay que ser resistente", ha afirmado.

En cambio, "el payaso reivindica que puedes triunfar siendo imbécil, siendo estúpido". "Es el ser estúpido por excelencia que se equivoca, pero que, en cambio, a través de sus errores y de sus fracasos, consigue provocar momentos de hilaridad y, por lo tanto, de esperanza en el público asistente", ha asegurado, añadiendo que "es una recuperación de lo humano en el mejor de los sentidos".

Por ello, ahí le han comentado que "en un momento de figuras mesiánicas y autoritarias ser payaso es casi lo opuesto". Ahí es cuando ha atacado a Trump: "Absolutamente. ¿Hay alguien más ridículo que Donald Trump? Creo que no. Creo que es el ser más ridículo de la Tierra. Y él se reivindica como exitoso. Me parece un patán, me parece un torpe, me parece un estúpido".

Sin embargo, Viyuela ha asegurado que "el problema es que ha llegado a un tal grado de confianza en sí mismo y de acumulación de tanto poder que se ha vuelto peligroso". "Si no fuera por el peligro que conlleva, todos nos estaríamos riendo de sus gilipolleces, de las tonterías que dice, de sus excesos, de esas fanfarronadas, esas bravuconadas que hablábamos antes de la taberna. Si en el bar escuchas hablar a alguien como Donald Trump ni miras para atrás, piensas ‘Ese tío es idiota’", ha sentenciado.

Por ello, ha llegado a decir que "el mayor fracaso del planeta en estos momentos es estar consintiendo que alguien como él ocupe el lugar que ocupa". Finalmente, ha concluido diciendo que no pierde la esperanza de que Trump "desaparezca y deje de estar donde está y deje de tener tanto poder y que en algún día toda esta gente que le idolatra se dé cuenta de lo estúpido que es y además lo peligroso que es".