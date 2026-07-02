Logran rescatar con vida a Hernán, el vigilante que llevaba ocho días atrapado bajo los escombros en La Guaira (Venezuela)

Buenas noticias desde Venezuela. Hernán Gil, el vigilante venezolano que llevaba más de una semana bajo los escombros de un edificio de ocho plantas que se derrumbó durante el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, ha conseguido salir con vida, según han podido confirmar la Cruz Roja de Costa Rica.

"¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado!", han informado en las redes sociales.

La angustiosa operación de rescate de este hombre, de 44 años, ha conseguido cumplirse con éxito gracias a la ayuda de más de 100 personas rescatistas de seis nacionalidades diferentes y tras días de incertidumbre y de terror. De hecho, la dificultad ha sido tal que los socorristas tuvieron que evacuar en más de una ocasión por el riesgo de colapso total de la estructura.

El hombre fue hallado entre los escombros hace ocho días. El primer objetivo de los rescatistas, debido a la complejidad del rescate y al alto riesgo de derrumbe, fue darle una vía con líquidos para intentar evitar que muriese por deshidratación, algo que tardaron varios días en conseguir.

Tras más de una semana de esfuerzos y de 114 horas de trabajo, finalmente pudieron rescatarlo de entre los escombros y llevarlo de vuelta con su mujer —quien desde que se enteró de que su marido estaba con vida bajo los escombros no se movió del lugar— y sus dos hijos, de ocho y diez años.

Hernán —que en el momento de los terremotos se escondió bajo un escritorio— fue trasladado en camilla hasta una ambulancia rumbo a Caracas, donde se recuperará tras esta angustiosa experiencia que, desafortunadamente, han tenido también que enfrentar otras personas. En total, las autoridades de Venezuela han elevado ya a al menos 2.300 muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos.