Fumata verde: PP y Vox acuerdan la coalición en Andalucía, a falta del reparto de consejerías

Y, prácticamente en el tiempo de descuento político, el Partido Popular de Andalucía y Vox han atisbado el humo de la 'fumata verde'. A unas horas de que se produzca la segunda y crucial votación para la investidura del mandatario andaluz en funciones, Juan Manuel Moreno Bonilla, ambas formaciones han logrado cerrar un acuerdo de Gobierno de coalición que, como en los casos de Castilla y León o Aragón, también incluye la cesión a la 'prioridad nacional' que demanda la ultraderecha.

Así lo ha adelantado la Cadena SER este jueves, confirmando lo mismo que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, había trasladado en el marco de una intervención en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El pacto está listo, pero todavía se están cerrando unos flecos de alta relevancia, el reparto de las consejerías.

Los tiempos continúan siendo muy apretados, en relación con los nervios confirmados ayer con el fracaso de la primera votación, y ante el especial rechazo del PP-A de realizar grandes cesiones —hay especial fricción por Agricultura— y las reiteradas alusiones a que necesitan solo "dos diputados". Según la mencionada información, los plazos que se manejan pasarían por una firma, en el propio Parlamento andaluz, al filo de las 17.00 o 17.30 horas, teniendo en cuenta que la segunda sesión de la investidura arranca a las 19.00 horas.

—Noticia de última hora, en ampliación—