Vito Quiles llama "cacería judicial" a lo que son causas abiertas por cosas como humillar a una persona con discapacidad o mentir sobre un funcionario de Hacienda

Cuando este miércoles saltaba la noticia sobre la personación de agentes de la Policía Nacional en la sede del canal ultra EDA TV, propiedad de Javier Negre, para detener al agitador extremista Vito Quiles, no era fácil adivinar el motivo por el que se había ordenado su captura. Porque, por mucho que Vito Zoppellari Quiles diga que todo responde a una campaña de persecución por parte del Gobierno, lo cierto es que tiene varias causas abiertas que poco o nada tienen que ver con el Ejecutivo. Si a Quiles fue a buscarle la Policía es porque no se presentó a dos citaciones judiciales para comparecer en el marco de una denuncia por un presunto delito contra el honor.

Según ha publicado este jueves Diario de Sevilla, a principios de 2026, un abogado sevillano interpuso una querella contra Quiles tras haber expuesto en sus redes sociales el nombre y la fotografía de un funcionario del Ministerio de Hacienda que trabaja en la Administración desde 1985. Según el letrado, el agitador dijo que este hombre habría estado en prisión y habría logrado salir gracias a las gestiones de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, algo "radicalmente falso". A Quiles se le llamó a declarar hasta en dos ocasiones y en ambas decidió no presentarse, por lo que la magistrada entiende que "intenta sustraerse a la acción de la Justicia". Por eso se ha solicitado su detención, para llevarlo ante el Juzgado y, después, dejarlo libre.

Aunque, tras conocerse la noticia, el abogado de Quiles aseguró que su cliente se presentaría de manera voluntaria en la comisaría este jueves, el agitador lo negó entrada la noche. En un vídeo colgado en sus redes sociales afirmó que no se entregaría "al Gobierno de Pedro Sánchez", si bien la solicitud es de una jueza. En todo caso, la del funcionario de Hacienda no es la única causa abierta contra Quiles, quien enfrenta otros cuatro procesos diferentes, ninguno relacionado con el Ejecutivo.

En el año 2024, el movimiento feminista Libres y Combativas denunció tanto a Vito Quiles como a Javier Negre por humillar a una de sus compañeras, Violeta, una persona con diversidad funcional a quien el agitador entrevistó durante una protesta frente a la sede del PP contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso. Por aquel vídeo, que publicaron en redes sociales acompañado de mensajes humillantes, la Fiscalía ha pedido dos años de prisión para Quiles y 18 meses para Negre por un presunto delito de lesión a la dignidad de las personas y otro contra la integridad moral.

Quiles, además, está también procesado por un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, por haber difundido en sus redes sociales la dirección de su domicilio, además de fotografías que permitían identificarlo. Después de aquello, Corredor decidió presentar una querella al haber recibido amenazas de algunos de los seguidores del agitador, que entre otras cosas llamaban a "quemar su casa". En este caso, el agitador sí que compareció ante el Juzgado. Lo hizo el pasado 7 de abril de este año. Dijo que todo era "periodismo".

Pero hay más. El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de cárcel para Vito Quiles "por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico". Según la acusación, en febrero de 2022 Quiles acusó a Sánchez "de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso, extorsión, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y de ocultar su patrimonio a Hacienda"; en abril de 2022, "emprendió una nueva oleada de ataques en otras seis publicaciones en las que lo acusó de liderar una organización criminal dedicada a la extorsión y de orquestar amenazas de agresiones contra él"; y entre junio y julio de 2022 el agitador acusó de nuevo a Sánchez "de uso fraudulento de subvenciones, de manipular pruebas para un juicio, extorsión, acoso, amenazas y estafa". Una jueza ha abierto una investigación por un presunto delito de injurias y calumnias.

Por último, existe una causa abierta también por un presunto delito de estafa. Renfe le denunció tras comprobar que el agitador se subía a los trenes y pagaba menos de lo que debería, al contratar solo un tramo de los trayectos que en realidad hacía. La compañía descubrió esta manera de actuar después de que en agosto de 2025 se supiera que Quiles había sacado un billete para viajar en AVE de Alicante a Albacete, pero siguió hasta Madrid. Renfe comprobó que era algo habitual y le denunció. En este caso, fue también llamado a declarar hasta en dos ocasiones y no se presentó.

A pesar de que el extremista trate de vender a sus seguidores que todo se debe a una campaña orquestada contra el Gobierno, resulta sencillo comprobar de dónde y por qué proceden las causas que tiene abiertas. Según él, todo responde a una "cacería judicial" de Pedro Sánchez por su interés en preguntar a Begoña Gómez. Es verdad que la mujer del presidente del Gobierno le denunció no hace mucho por un presunto delito de acoso, pero un juez archivó el asunto el pasado mes de mayo.