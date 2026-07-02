El mensaje de Blanca Portillo sobre los impuestos: "Si Hacienda te devuelve es por algo"

La actriz Blanca Portillo visitó este miércoles el programa de RTVE La Revuelta, que presenta David Broncano. Como es habitual en este espacio, la intérprete fue preguntada por el dinero y el patrimonio que tiene, así como por sus relaciones sexuales en el último mes.

Respecto a lo primero, Portillo, de 63 años, ironizó con que Broncano pregunta el dinero que tiene como si los invitados no tuvieran que gastar parte de los ingresos en pagar comida o el gas. Tras esa matización, contó que tiene una casa y un perro, aunque este no lo considera que sea parte de su patrimonio.

"Tengo una casa, pero mi perro no es patrimonio. Me compré una casa en el año 2000 y la terminé de pagar en la pandemia, es decir, llevo 20 años de hipoteca y 26 años viviendo en la misma casa. Es todo un logro, hubo un tiempo que pensaba que nunca lo iba a conseguir. Nunca he tenido que pedir un préstamo ni dinero", afirmó la actriz, una de las más consagradas a nivel nacional.

Además, también contó que montó una productora de teatro en el año 1999 y desde entonces produce obras de teatro. "No me he arruinado nunca. No te haces rico, pero no arruinarte es la leche", afirmó la protagonista, que presenta su próxima película, Día de caza, que se estrena este viernes.

"El teatro que yo hago no te da para hacerte millonario, es para reinvertir y hacer otro montaje y nunca he dado pérdidas, siempre beneficios y es maravilloso", apostilló Portillo.

Entonces también comentó que Hacienda le devuelve dinero. "Me lo devuelve porque pago impuestos como una puerca, que es lo que uno tiene que hacer y, si Hacienda te devuelve, es por algo", sentenció Portillo, llevándose los aplausos del público por esta reivindicación a pagar impuestos.