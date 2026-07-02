Una maestra española que trabaja en Finlandia, sobre las diferencias en las ratios: "Aquí tienes un máximo de siete alumnos y se nota en todos los sentidos"

Las maestras de educación Infantil llevan semanas en pie de guerra. La marea amarilla, como se conoce a este movimiento, ha llenado recientemente las calles de Madrid para exigir una mejora en sus condiciones laborales y una bajada de ratios.

Las educadoras denuncian que actualmente se hacen cargo de hasta ocho bebés menores de un año por profesional, mientras que en las aulas de uno a dos años tienen a 13 niños, y en las de dos a tres años aumenta a 20 alumnos.

No se se trata de una reclamación gratuita. Un estudio conjunto de la Universidad de Harvard y otras instituciones de Estados Unidos expone que la ratio ideal en esta etapa educativa es de menos de 7 alumnos por docente. Esto supone una mejora significativa en el aprendizaje de habilidades como el lenguaje o la sociabilidad. España se encuentra lejos de estos números.

Hay países que, sin embargo, sí los cumplen. Un ejemplo que suele mencionarse es Finlandia. Allí las maestras tienen un máximo de 7 alumnos, lo que afecta directamente a la calidad educativa y al trabajo de las docentes.

Así funcionan las ratios en Finlandia

El HuffPost ha contactado con Íngrid Barroso, una maestra de Infantil española que trabaja en el país nórdico. Ella confirma esta diferencia en las ratios y explica cómo mejora la capacidad de los docentes en un contexto más favorable.

"Se nota en todos los sentidos, te puedes dividir y hacer grupos de trabajo más pequeñitos", detalla Barroso, que se marchó a Finlandia buscando la estabilidad laboral que no encontraba en España. Ella opositó en Cataluña, pero no consiguió plaza y se vio abocada a la vida precaria de los interinos. En un mismo curso podía "tener varias sustituciones y estar de aquí para allá, así que pensé que mi país no me ofrecía lo que necesitaba", añade.

La maestra Íngrid Barroso en una foto cedida a 'El HuffPost'

En lo que se refiere al propio sistema de enseñanza, Finlandia presenta algunas características distintas respecto a España. Allí Educación Infantil cubre desde los 0 hasta los 6 años, mientras que en España se divide en dos etapas: de 0 a 3 y de 3 a 6, ciclos que se imparten en diferentes centros.

Pero sin duda, la mayor ventaja de Finlandia reside en la ratio. "En España son 25 alumnos por una maestra, y en Finlandia son 7 por cada una", subraya Barroso, que también señala la existencia de diferentes espacios dentro de un mismo aula, lo que permite "dividir más a los alumnos y hacer varias tareas al mismo momento".

De este modo, los alumnos reciben una enseñanza más individualizada y las maestras pueden dedicar el tiempo que consideren a cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus necesidades. Gracias a esta ratio también pueden dividirse el trabajo, la comunicación con las familias o la elaboración de informes. "Todo está repartido, somos un equipo y nadie está solo", resume la maestra catalana.

Los alumnos que están terminando el ciclo de Infantil estudian en aulas de, como mucho, 20 personas. Pero esto no significa que la ratio sea mayor, ya que por cada aula hay tres maestras. "Nunca estás sola", afirma Barroso. En el caso de los niños más pequeños, los que tienen entre 0 y 3 años, una maestra puede encargarse como máximo de cuatro.

A pesar de las ventajas, la docente asegura que en Finlandia está mejor valorada la etapa de Educación Primaria: "La gente lo prefiere para trabajar porque tienen mejores sueldos y más vacaciones".

Educación propone una bajada de las ratios

Atendiendo a las peticiones de la marea amarilla, Educación ha propuesto una reducción de ratios en las escuelas.

El plan del Gobierno es establecer un tope de cuatro bebés menores de un año por maestra, seis alumnos de entre 1 y 2 años y un máximo de ocho para los que tienen entre 2 y 3 años. En el caso de los alumnos de entre 3 y 6 años, la ratio sería de 20 por docente, aún lejos de los números que hay en Finlandia.

Esta medida sería de aplicación a partir del curso 2027-2028.