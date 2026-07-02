La Aemet avisa de "episodios de calor intenso" para los próximos tres meses en todo el país

Hasta 44ºC se han llegado a registrar en algunas zonas de España durante la primera ola de calor del verano. Ha sido el segundo mes de junio más cálido desde que hay registros, sólo superado por el del año pasado, según la Aemet.

Y ojo, porque las temperaturas van a volver a subir después del pequeño respiro de las últimos días. La Aemet advierte que a partir del sábado podría producirse otra ola de calor. Otra vez se superarán los 40ºC, en caso de que se cumplan las previsiones.

Se trata de una tendencia que seguirá durante todo el verano. La Aemet considera que la probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal en todo el país es de entre el 60% y el 70%."Predominarán, por tanto, los episodios de calor intenso frente a períodos más suaves", avisa el servicio meteorológico.

Además del calor, también es probable que los meses de julio, agosto y septiembre sean más lluviosos de lo habitual. Existen de un 40% a un 50% de posibilidades de que se dé esta situación. Esto será así en todos los puntos del país salvo en el noroeste, donde no hay una tendencia clara.

La Aemet aclara que estas lluvias "estarían asociadas principalmente a episodios de tormentas".

Calor en Europa

El verano ha arrancado con temperaturas muy altas no sólo en España. En países como Francia, Alemania o Bélgica el calor ha golpeado con fuerza. Trenes cancelados, carreteras derretidas o problemas en los hospitales al no tener la climatización adecuada son algunos de los grandes perjuicios que están causando las altas temperaturas.

Francia ha reportado más de 1.000 muertes asociadas al calor. Los científicos aseguran que este pico sostenido de temperaturas extremadamente altas es el peor en Europa desde que hay registros.

Esto también se ha notado en los océanos y mares, que están cada vez más calientes debido al cambio climático, lo que podría acabar generando lluvias más intensa con episodios de inundaciones.