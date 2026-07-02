Detenidas once personas en la investigación sobre patrocinios públicos de conciertos y eventos en Cádiz

Once personas han sido detenidas y otra ha sido imputada en el marco de la investigación sobre patrocinios públicos de conciertos y eventos en Cádiz. Se les acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos.

Estas detenciones se producen después de que hace menos de 24 horas la Guardia Civil reclamase varios contratos de patrocinios organizados por el empresario y promotor de conciertos de El Puerto de Santa María (Cádiz) Pascual Llopis Otero, y se personase en el Edificio Roma, una de las sedes de la Diputación de Cádiz.

De hecho, según adelanta el diario local 'El puerto Actualidad', uno de los once detenidos este jueves durante la macrooperación policial, la cual tuvo lugar por la mañana, sería el propio empresario hostelero, dueño del chiringuito 'Margarita' o de la discoteca 'Banana', el cual se espera que pase a disposición judicial este viernes.

La investigación judicial, que se centra en un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico, no solo se limita a El Puerto de Santa María, sino que también se ha extendido hasta Sevilla, donde las autoridades han inspeccionado varios puntos relacionados con el empresario, una persona bastante conocida en el lugar debido a su presencia en el ocio nocturno.

Beardo confía en la legalidad de los contratos investigados y desmiente que hubiese un registro

El alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, quien ha defendido siempre la legalidad de los contratos investigados, ha confirmado que la Guardia Civil solicitó información sobre varios expedientes, pero ha desmentido a través de redes que se produjera ningún registro en su despacho.

"Todos tienen informes económicos, jurídicos y están fiscalizados por Intervención, ni siquiera están firmados por mí personalmente. En este caso nosotros somos área de gestión que tramitamos contratos de patrocinio, subvenciones, ayudas a empresas o a instituciones sin ánimo de lucro", ha defendido Beardo en una entrevista con 'Onda Cero'.

Los cinco expedientes de patrocinio fueron adjudicados entre 2024 y 2026 por un importe total de 1.371.300€

No se descarta que en los próximos días la Guardia Civil lleve a cabo nuevas detenciones o requerimientos de documentación conforme vaya avanzando la investigación, cuyo secreto de sumario se ha levantado.

Según revela el diario local 'EL MIRA', el cual ha podido tener acceso a varia documentación de la investigación, los cinco expedientes de patrocinio investigados fueron adjudicados entre 2024 y 2026 por un importe total de 1.371.300 euros con IVA.

Cuatro de ellos adjudicados a Luna Bahía S.L (una sociedad recién creada) y otro a Bahía Luz Restauración S.L (constituida en 2023). Pascual Llopis, quien mantenía una relación pública con el alcalde, se encuentra vinculado a ambas sociedades, que tienen de nexo la calle Misericordia, 12, en El Puerto de Santa María.