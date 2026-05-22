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Al menos una persona ingresada en la UCI y otra herida en un incendio en el Hospital de Torrevieja (Alicante)
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Al menos una persona ingresada en la UCI y otra herida en un incendio en el Hospital de Torrevieja (Alicante)

Una de ellas ha sido ingresada en la UCI por inhalación de humo y otra ha resultado herida por quemaduras. Se ha desalojado la segunda planta del hospital.

Redacción HuffPost
EFE
Hospital Universitario de Torrevieja, donde se investiga el caso.GOOGLE MAPS

Una persona ha ingresado en la UCI del Hospital de Torrevieja (Alicante) por inhalación de humo y otra ha resultado herida por quemaduras en el incendio que este viernes ha afectado a la segunda planta de este centro, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana.

Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación.

Tras advertir del incendio, se ha activado el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del centro hospitalario.

El aviso del fuego, que sigue en curso, se ha dado a las 12:09 horas y al lugar han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. 

Redacción HuffPost
EFE
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