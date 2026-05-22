Al menos una persona ingresada en la UCI y otra herida en un incendio en el Hospital de Torrevieja (Alicante)

Una persona ha ingresado en la UCI del Hospital de Torrevieja (Alicante) por inhalación de humo y otra ha resultado herida por quemaduras en el incendio que este viernes ha afectado a la segunda planta de este centro, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana.

Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación.

Tras advertir del incendio, se ha activado el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del centro hospitalario.

El aviso del fuego, que sigue en curso, se ha dado a las 12:09 horas y al lugar han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.