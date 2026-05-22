Recibe miles de 'me gusta' al destacar este detalle sobre cómo afrontan las personas de izquierdas la imputación de Zapatero

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero continúa dando de qué hablar. Y no es para menos, pues se trata de la primera vez en la historia de la democracia que un presidente del Gobierno es investigado por varios presuntos delitos.

Jueces, analistas y periodistas especializados en la materia han opinado durante esta semana, pero hay un detalle que la mayoría han pasado por alto y que está directamente relacionada con la justicia española.

La periodista Bake Gómez, @bakeraconb en Instagram, ha lanzado una interesante reflexión sobre cómo las personas de izquierdas afrontan la imputación del expresidente Zapatero.

"En qué momento hemos llegado a una situación con la Justicia en la que sale un caso de corrupción que tiene que ver con alguien progresista o de izquierdas la primera cosa que se nos pasa por la cabeza es: ¿esto será un montaje judicial o será de verdad un caso de corrupción?", apunta.

"Esto es como 'La isla de las tentaciones'"

Para esta periodista, "esto no nos pasa porque estemos locas o porque nos cueste condenarlo cuando son los nuestros". "Os recuerdo que el 15-M se armó con un gobierno del PSOE, de hecho estaba Zapatero como presiente, o sea que por ahí no van los tiros", aclara.

En su opinión, si a la gente de izquierdas le cuesta tanto creer que realmente se trata de un caso de corrupción es porque "hemos visto tantos casos falsos, tantos casos de lawfare".

"Lo que ha conseguido la derecha es precisamente que estemos como en el cuento de Pedro y el lobo. ¿No nos fiamos nada de la derecha? Pues no. Habéis conseguido el efecto contrario", asegura Bake Gómez.

Y a modo de ejemplo menciona el programa de Telecinco La isla de las tentaciones porque "no sabes si las imágenes son manipuladas o si en realidad hay donde tirar". Al hilo de esto, la periodista termina su reflexión lanzando un mensaje "a la gente de derechas".

"Dicen 'claro, como es Zapatero no decís nada'. No, no, no decimos nada no. Lo que pasa es que no sabemos si esto ha sido una inventona y un montaje judicial como los que lleváis haciendo o es de verdad un caso de corrupción", afirma.