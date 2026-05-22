Baldoví aún no ve motivos para romper el Gobierno por Zapatero, pero rechaza hablar de "lawfare"

Con total contundencia, pero con mismo grado de cautela. "Creo que el auto tiene indicios que hay que tomarse en serio, creo que hay que ser prudente, hay que ver la declaración del día 2 [de junio]", han valorado este viernes desde Compromís, en relación con el 'caso Plus Ultra' y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un supuesto caso de trama de tráfico de influencias con blanqueo de capitales.

Se trata de las declaraciones del portavoz de la formación valenciana en el Parlament, Joan Baldoví, quien ha remarcado que es necesaria "absoluta prudencia hasta lo que tenga que venir". A preguntas de los medios de comunicación, entre ellos El HuffPost, el que representa uno de los mayores activos políticos de Compromís "hay que escuchar al señor Zapatero y ver si esos indicios, que a veces el auto no acaba de materializar, acaban siendo pruebas".

En esa línea, Baldoví ha roto una lanza por la "presunción de inocencia, pero creo que el auto tiene suficiente envergadura como para que se investigue". También a preguntas de la prensa, el diputado autonómico ha rechazado hablar o tildar de lawfare a esta causa judicial que instruye la Audiencia Nacional: "No, nosotros no usaremos esa palabra en este proceso. La ha habido, evidentemente, para nosotros. Lawfare es lo que se hizo con el fiscal general del Estado [García Ortiz], lo que se ha hecho con muchos políticos españoles y valencianos, pero en este caso yo no utilizaría esa palabra".

Baldoví: "Que yo sepa ni el Gobierno ni el presidente están imputados"

Ante la cuestión de si el 'caso Plus Ultra' podría precipitar una ruptura del Gobierno de coalición —Compromís se enmarca dentro de la alianza de fuerzas de Sumar—, Baldoví también ha dejado claro que, en estos momentos, no hay nada que implique o relacione al Ejecutivo central en la supuesta trama. "No, no, que yo sepa, ni el Gobierno, ni el presidente están imputados o implicados por nada".

Baldoví también ha expuesto que "entendemos que para la mayoría de ciudadanos es muy importante que haya un gobierno progresista en este país, sin el no hubiera habido ni subida del salario mínimo o de las pensiones".