Tres islas sienten el mayor terremoto en Canarias en el último lustro: un seísmo de magnitud 4.8

La red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 4,8 en el Atlántico, unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria, el mayor de los últimos cinco años en las islas.

El seísmo, que ha sido sentido en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, se ha producido a las 9.50 horas (de Canarias), con epicentro en el mar y foco a 30 kilómetros de profundidad.

Los datos recopilados por el IGN atribuyen al seísmo una intensidad III, o débil, según la escala macrosísmica europea, que va de I (no sentido) a XII (completamente devastador).

Se catalogan como seísmos de intensidad III aquellos en los que se nota un ligero temblor del edificio y las objetos colgados oscilan levemente, pero no se notifica ningún daño.

Las coordenadas donde se ha localizado el epicentro se encuentran unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria, 105 kilómetros al nordeste de Santa Cruz de Tenerife y unos 117 kilómetros al oeste de la costa norte de Fuerteventura.

Con intensidad III se ha sentido en una treintena de localizaciones de la mitad norte de Gran Canaria, así como en los municipios de Pájara y Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Y con intensidad II (apenas sentido), se ha percibido en varias decenas de localizaciones de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Unos 35 minutos antes, a las 9:15, se había producido otro seísmo de magnitud 2,1 entre Gran Canaria y Tenerife, en los fondos submarinos situados entre las dos islas.