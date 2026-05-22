Comunicado de Ricky Martin tras el ataque sufrido durante su concierto en Montenegro por el 20º aniversario de la independencia del país

Ricky Martin estaba feliz por su concierto en Montenegro, aunque las cosas no salieron como esperaba. El artista se subió al escenario colocado en la plaza de la Independencia de Podgorica para ofrecer un recital gratuito que el país ofreció a los ciudadanos de Montenegro para conmemorar que los 20º años que han pasado desde que lograron su independencia.

Sin embargo, en pleno concierto, Ricky Martin fue atacado por un asistente con gas lacrimógeno, lo que provocó que el recital tuviera que suspenderse temporalmente.

Asimismo, y pese al consejo de su equipo, el artista puertorriqueño optó por seguir cuando se dieron las circunstancias. Así lo ha explicado la publicista del cantante, Róndine Alcalá, que emitió un comunicado para hablar de lo sucedido.

Ricky Martin, durante su intervención en la Super Bowl EFE

"Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro -donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live- una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención", señaló Alcalá.

"Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes", prosiguió.

"Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans", añadió la publicista sobre este asunto.

Ricky Martin, en una imagen de archivo. AxelleFilmMagic

Ricky Martin había aterrizado muy ilusionado en Montenegro. De hecho, nada más llegar declaró a RTCG lo feliz que estaba por poder cantar allí: "Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente. Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera”.

20 años de Montenegro como país independiente

Este suceso ha eclipsado las celebraciones por el 20º aniversario de la independencia de Montenegro. En 1992, Serbia y Montenegro constituyeron la República Federal de Yugoslavia, que en 2003 pasó a ser una unión llamada Serbia y Montenegro.

Tres años después, concretamente el 21 de junio de 2006, Montenegro celebró un referéndum en el que el 55,5 % de los votantes apoyó la independencia, con una diferencia de apenas unos 2.300 votos.

Este país de más de 625.000 habitantes es miembro de la OTAN desde 2017 y se encuentra muy avanzado en su proceso de adhesión a la Unión Europea. De hecho, las autoridades montenegrinas confían que el país entre en el bloque comunitario en 2028.