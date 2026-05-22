Científicos franceses lo confirman, los colorantes alimentarios aumentan el riesgo de diabetes y cáncer: "Los fabricantes insisten en el argumento de lo 'natural', pero en la naturaleza hay venenos muy potentes"

Seguramente a muchos les llame la atención la comida colorida, como las chuches, los refrescos o las hamburguesas negras o azules. Estos colores tan llamativos se deben a los colorantes alimentarios, que están presentes en buena parte de los productos ultraprocesados.

Sin embargo, dos investigaciones publicadas recientemente en las revistas científicas Diabetes Care y European Journal of Epidemiology concluyen que una elevada exposición a determinados colorantes alimentarios se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer.

Más de 100.000 personas analizadas

La investigación se basó en los datos de la cohorte NutriNet-Santé, un amplio seguimiento sanitario realizado con más de 100.000 participantes entre 2009 y 2024. Los voluntarios registraron regularmente su alimentación, actividad física y estado de salud, permitiendo a los científicos medir con precisión la exposición a aditivos alimentarios concretos según las marcas y productos consumidos.

Los resultados muestran que las personas con mayor exposición a colorantes presentaban un 38% más de riesgo de padecer diabetes tipo 2 y un 14% más de riesgo de cáncer en general. En el caso del cáncer de mama, el incremento alcanzaba el 21%, y el 32% en cáncer de mama posmenopáusico.

El mito de lo "natural"

Uno de los aspectos más preocupantes para los investigadores es que algunos de los aditivos asociados a estos riesgos son precisamente colorantes considerados "naturales". El estudio detectó asociaciones relevantes entre la diabetes tipo 2 y sustancias como la curcumina (E100), el betacaroteno (E160a) o el colorante caramelo (E150).

En paralelo, el betacaroteno y el caramelo común también aparecieron vinculados a un mayor riesgo de cáncer. Mathilde Touvier, directora de investigación del Inserm y coordinadora del estudio, advirtió que "los fabricantes insisten en el argumento de lo natural, pero en la naturaleza hay venenos muy potentes".

Según explica la investigadora, el problema no estaría necesariamente en la sustancia original, sino en cómo se procesa e incorpora posteriormente a los alimentos ultraprocesados. "Algunas sustancias, extraídas de su matriz alimentaria original, ya no ofrecen los mismos beneficios una vez aisladas y reintroducidas en productos industriales", señala.

Europa revisa los aditivos

Mientras Estados Unidos prepara nuevas restricciones sobre colorantes sintéticos, los investigadores franceses piden ahora que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reevalúe estas sustancias a la luz de los nuevos resultados.

Además, un tercer estudio publicado en European Heart Journal relaciona algunos conservantes, como sulfitos y nitritos, con un aumento del 24% en el riesgo de hipertensión.

Desde organizaciones como Foodwatch France reclaman medidas más contundentes frente a los alimentos ultraprocesados. "Ya no podemos considerar estos resultados como advertencias aisladas", afirman.