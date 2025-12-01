El juez cita a los peritos para aclarar si los audios que grabó Koldo fueron manipulados

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a los peritos de la Guardia Civil y a los autores del informe aportado por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el próximo 11 de diciembre, para aclarar si los audios incautados al ex asesor ministerial Koldo García fueron manipulados.

Puente ha dictado un auto ante las "discrepancias" existentes entre los dos informes aportados a la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el entregado por Cerdán.

El Tribunal Supremo descartó en julio que hubiera habido cualquier tipo de manipulación en estas grabaciones, que son la pieza clave que fundamentó el informe de la UCO que derivó en el ingreso en prisión provisional de Cerdán, en libertad tras cinco meses encarcelado.

Sin embargo, un informe pericial aportado por la defensa de Cerdán apunta que las grabaciones que fueron intervenidas a Koldo pudieron alterarse. "Al no realizarse el análisis frame a frame, no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas", indica el estudio.

Ante esta situación, el instructor ha convocado el próximo día 11 a las 10.00 y a las 11.00 horas a los cuatro peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que aportaron dos informes sobre los audios a la causa, mientras que a las 12.00 están citados los dos peritos de la defensa del exdirigente socialista.

El magistrado explica que procede convocar a los autores de los informes "al efecto de explicar, aclarar o complementar" el resultado de sus pericias, "permitiendo así valorar, aún en los términos meramente indiciarios los referidos extremos".

Todo ello, añade el juez, porque resulta "relevante" conocer "si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron, o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquellos, así como si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición"