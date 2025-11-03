El juez Peinado pide a la UCO que analice todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos electrónicos recibidos y enviados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde la cuenta que le asignaron en Moncloa entre 2018 y septiembre de 2025.

A través de una providencia dictada este domingo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha remitido a esta unidad estos correos, de los que Presidencia del Gobierno le ha enviado copia y que van desde el 18 de julio de 2018 al 23 de septiembre de 2025.

Peinado avanza así en la investigación en la que pretende esclarecer si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.

Tanto la mujer de Pedro Sánchez como la Fiscalía recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de Peinado de reclamar siete años de correos electrónicos, que el Ministerio Fiscal consideró que era "absolutamente desmesurada" y que vulneraba sus derechos fundamentales y la ley.