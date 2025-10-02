El juez Peinado ve "fundamental" la relación entre Sánchez y Begoña Gómez en los delitos investigados

El juez Juan Carlos Peinado considera "fundamental" la relación de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en los presuntos delitos que le atribuye a ella.

En el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que "debe tenerse presente que el hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación conduce a que haya de analizarse lo que, en principio, constituye, el origen de los hechos delictivos".

De este modo, explica que "las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos".

"Pues sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos", razona.

Así las cosas, Peinado entiende que "es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto" por un jurado popular, ya que "lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa".

El magistrado ha citado a la esposa del presidente, a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés el próximo 6 de octubre a las cinco y media de la tarde. El juez hace esta precisión después de que el pasado sábado ni Begoña Gómez, ni su asesora ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acudieran a la vista convocada para concretar su imputación por presunta malversación al esgrimir sus defensas una circular de la Fiscalía que avala a que a este tipo de trámites solo vayan los abogados.

